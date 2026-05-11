Маргаритов: Мерките срещу инфлацията трябва да бъдат стратегически

Според Димитър Маргаритов мерките, с които правителството трябва да излезе за овладяването на високите цени и инфлацията, трябва да са дългосрочни, стратегически и комплексни.



"За първи път от четири години имаме възможност да сложим на масата дългосрочни мерки. Това, което се случваше през последните години, беше по-скоро ситуационна реакция. Обзело ме е вълнение, че ще има воля да се направи нещо, което да даде по-стратегически и дългосрочен ефект върху пазара”, каза пред БНР бившият председател на КЗП и бивш зам.-министър на икономиката.

Маргаритов е категоричен, че няма как за ден цените на бензина да паднат с няколко цента. Целта е да видим, че пазарната цени позволява нормални взаимоотношения между търговци, производители и потребители.

“Не бива да очакваме, че с магическа пръчка ще се стигне до поевтиняване. Редица фактори, които са извън нашия пазар, влияят върху инфлационния натиск”, каза още икономистът.

“Реформата не трябва да бъде ограничавана само до въвеждането на нови правомощия на регулаторите и увеличаване на санкции. Трябва да се погледне по-дълбоко в същината на функционирането на тези институции в последните години. Търговците, които се изкушават да използват нелоялни практики, да разберат, че нещо се е променило в механизмите на работа. Онова, което ще гарантира дългосрочното успокояване и нормализиране на пазарната среда, преминава през част от това системата да бъде подредена по нов начин”, добави Маргаритов.

Според него е много важно законопроектите, които ще бъдат внесени, да са предложени на обществено обсъждане.

“На всяко ново управление трябва да бъде даден толеранс”, каза в заключение Маргаритов.

