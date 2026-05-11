IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 60

Маргаритов: Мерките срещу инфлацията трябва да бъдат стратегически

На новото управление трябва да бъде даден толеранс, добави експертът

11.05.2026 | 13:24 ч. 12
БГНЕС

БГНЕС

Според Димитър Маргаритов мерките, с които правителството трябва да излезе за овладяването на високите цени и инфлацията, трябва да са дългосрочни, стратегически и комплексни.
 
"За първи път от четири години имаме възможност да сложим на масата дългосрочни мерки. Това, което се случваше през последните години, беше по-скоро ситуационна реакция. Обзело ме е вълнение, че ще има воля да се направи нещо, което да даде по-стратегически и дългосрочен ефект върху пазара”, каза пред БНР бившият председател на КЗП и бивш зам.-министър на икономиката.

Маргаритов е категоричен, че няма как за ден цените на бензина да паднат с няколко цента. Целта е да видим, че пазарната цени позволява нормални  взаимоотношения между търговци, производители и потребители.

“Не бива да очакваме, че с магическа пръчка ще се стигне до поевтиняване. Редица фактори, които са извън нашия пазар, влияят върху инфлационния натиск”, каза още икономистът.

Свързани статии

“Реформата не трябва да бъде ограничавана само до въвеждането на нови правомощия на регулаторите и увеличаване на санкции. Трябва да се погледне по-дълбоко в същината на функционирането на тези институции в последните години. Търговците, които се изкушават да използват нелоялни практики, да разберат, че нещо се е променило в механизмите на работа. Онова, което ще гарантира дългосрочното успокояване и нормализиране на пазарната среда, преминава през част от това системата да бъде подредена по нов начин”, добави Маргаритов.

Според него е много важно законопроектите, които ще бъдат внесени, да са предложени на обществено обсъждане.

“На всяко ново управление трябва да бъде даден толеранс”, каза в заключение Маргаритов.
 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Димитър Маргаритов инфлация дългосрочни мерки цени ново правителство Прогресивна България
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem