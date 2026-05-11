Трима турци от кораба с хантавирус ще са под карантина в Турция

Трима турски граждани, които са били на борда на кораба, на който бяха регистрирани случаи на хантавирус, ще бъдат докарани днес обратно в страната и поставени под карантина. Това съобщиха от Министерството на здравеопазването на Турция чрез публикация в официалния им профил в мрежата Екс.

„В страната ще бъдат докарани трима наши съграждани, които бяха на борда на международен круизен кораб и чието здравословно състояние се следи отблизо. В хода на наблюдението, което се провежда в координация със съответните международни организации, получихме информация, че у нашите граждани не са установени симптоми или данни за наличие на заболяването“, пише в публикацията на Министерството на здравеопазването на Турция.

Властите уверяват, че с пристигането си в Турция тримата пасажери ще бъдат поставени под карантина и състоянието им ще бъде следено отблизо от Министерството на здравеопазването.

В неделя корабът „Хондиус”, на чийто борд беше регистрирано огнище от хантавирус, влезе в пристанище Гранадиля в южната част на испанския остров Тенерифе, част от Канарските острови. Трима от пътниците на борда на кораба починаха от вирусната инфекция. Испанските власти обявиха, че последните два евакуационни полета се очакват днес с общо 24 пътници.

(Кореспондент на БТА в Анкара Айше Сали)