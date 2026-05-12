“Прогресивна България”: Целта е до края на лятото да има попълнена квота на съвета

На брифинг в Министерски съвет ПГ на “Прогресивна България” представи внесените за разглеждане в парламента три законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, както и съобщи акцентите от заседанието на Правната комисия.

Според народния представител от коалицията и председател на временната правна комисия Янка Тянкова заседанието е било конструктивно.

“На него присъстваха представители на ВКС, ВАС, правосъдното министерство и Съюза на юристите. А точно преди началото на заседанието получихме писмени становища. Приемаме всички мнения. Рядко се случва в правната комисия да има мнозинство при приемането на законопроекти, което значи, че има основателна надежда, че парламентът ще свърши добра работа, която ще се основава на компетентността на всички комисии. Трите приети законопроекта ще влязат в пленарна зала, за да бъдат подложени на обсъждане. За да има съдебна реформа, трябва да има работещ ВСС“, заяви Тянкова и уточни, че целта е до края на лятото да има попълнена квота на съвета.

Днес депутатите от временната правна комисия в парламента подкрепиха на първо четене и трите законопроекта за изменения в Закона за съдебната власт, свързани със съдебната реформа.

Вносители на законопроектите са “Продължаваме Промяната”, “Демократична България” и “Прогресивна България”. Против законопроектите на ПП и ДБ гласуваха само двама от ДПС. Законопроектът на “Прогресивна България” получи подкрепа от 23 депутати.

Справедлива система

Зам.-председателят на ПГ на “Прогресивна България” проф. Олга Борисова посочи, че целта на формацията относно съдебната реформа е трансформиране на правосъдието в справедлива система, която да гарантира върховенството на закона.

“Промените са насочени към преодоляване на институционалната криза и възстановяване на общественото доверие. Сред промените са въвеждане на нови правила за установяване на високи професионални и нравствени качества на кандидат-членовете на ВСС. Сред изискванията са професионален опит, експертиза и капацитет за спазване на етичните норми. Друго предложение е забрана за заемане на високи позиции в съдебната система, ако в последните седем години са били на такива постове. А при изтичане на мандата на ВСС с повече от една година, колективният орган губи правото да взема решения с дългосрочен ефект, освен при крайна необходимост. Друга промяна е чрез жалба на правосъдния министър да се спира изпълнението на съдебен акт. По отношение на избора на членове на ВСС от професионалната квота - това ще става с хартиени бюлетини в окръжните съдилища - за преодоляване на съмненията при електронно гласуване”, обяви проф. Борисова.

Депутатът от ПБ Димитър Петров защити предложените промени в Закона за съдебната власт, като подчерта, че те са съобразени както с европейската, така и с българската правна рамка.

:Тази промяна, която предлагаме, е изцяло в съответствие с решението на Съда на Европейския съюз от 30 април 2025 г., което допуска ограничаване на правомощията на Висшия съдебен съвет при определени обстоятелства - когато става дума за защита на върховенството на правото и независимостта на съдебната система“, заяви Петров.

По думите му текстовете са внимателно балансирани, за да не се стигне до блокиране на работата на съдебната власт.

“Предвидили сме и изключение - членовете на ВСС да могат да упражняват тези правомощия и след изтичане на мандата им, но само при обоснована необходимост и риск за функционирането на системата. Така целим да избегнем институционален блокаж“, обясни Петров.

Депутатът акцентира и върху по-широкия контекст на промените. “За нас съдебната реформа не е еднократен политически акт, а дългосрочен процес. Той трябва да се случва прозрачно, с реален обществен дебат и при стриктно спазване на всички правни процедури“, посочи депутатът.

Петров обяви, че това е само началото на по-мащабни промени. “В рамките на мандата ни ще предложим и други изменения в Закона за съдебната власт, насочени към подобряване работата на ВСС, като ще работим в тясно сътрудничество с новия му състав“.