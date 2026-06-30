До днес е безплатна обмяната на левове в евро

На 30 юни 2026 г. изтича срокът на периода, в който българите могат да обменят левове в евро без такси и комисиони в търговските банки и определени клонове на „Български пощи“.

Обмяната се извършва по фиксирания курс от 1,95583 лв. за 1 евро. От 1 юли банките и пощите ще могат да начисляват такса за тази услуга. Българската народна банка ще продължи да обменя левове в евро безплатно, без ограничение в количеството и без краен срок.

Изтича срокът на безплатната обмяна на левове в евро

На 30 юни 2026 г. изтича срокът на периода, в който българите могат да обменят левове в евро без такси и комисиони в търговските банки и определени клонове на „Български пощи“.

Обмяната се извършва по фиксирания курс от 1,95583 лв. за 1 евро. От 1 юли банките и пощите ще могат да начисляват такса за тази услуга. Българската народна банка ще продължи да обменя левове в евро безплатно, без ограничение в количеството и без краен срок.

До този момент чрез пощенските станции в страната безплатно са обменени над 289 млн. лева. Според обявената при тях тарифа тарифа, при обмяна на суми до 1000 лева таксата ще бъде 6 евро.

За суми от 1000,01 лева до 3000 лева клиентите ще заплащат такса от 7,20 евро. При обмен на суми между 3000,01 лева и 6000 лева таксата ще бъде 8,80 евро. За суми от 6000,01 лева до 10 000 лева таксата ще достига 10 евро.