Милиардерът Тод Боели е потенциален купувач на активите на "Лукойл", Тръмп го подкрепя

Милиардерът финансист Тод Боели си е осигурил подкрепата на американското правителство и влиятелни брокери от Персийския залив, свързани със семейство Тръмп, за да наддава за международните активи на "Лукойл“, включително в България и Румъния, които бяха обявени за продажба, след като руската петролна компания беше засегната от американските санкции миналата година, пише Financial Times.

Тод Боели, който продаде дела си във футболен клуб "Челси“ миналата седмица, е работил по потенциална сделка от месеци, съобщиха двама души, близки до процеса, целяща да измести американската частна инвестиционна група "Карлайл“, която се съгласи да купи активите през януари.

Американската корпорация за международно развитие и шейх Тахнун бин Зайед ал-Нахаян, брат на президента на ОАЕ, са в консорциума на Боели. Катарското милиардерско семейство Ал-Хайят, което е работило в тясно сътрудничество с Белия дом и членовете на семейство Тръмп по проекти в областта на недвижимите имоти и енергетиката, също е включено.

Групата "Боели“ все още не е финализирала сделка с "Лукойл“

Запознати с въпроса казаха, че предложението им е било в напреднал стадий, но обхватът на евентуалните разговори между страните е неясен.

Какво включва сделката за активите на Лукойл

Задграничните активи на "Лукойл“, оценени на 20 милиарда долара, когато бяха отписани през март, включват нефтени и газови находища от Централна Азия до Мексико, хиляди бензиностанции и голямо европейско портфолио от рафинерии. Продажбата на активите представлява рядка възможност за придобиване на над 3 милиарда барела доказани и вероятни запаси, както и на някои от най-големите рафинерии в България и Румъния.

Предложението на Боели би поставило правителството на САЩ в необичайната позиция едновременно да наддава за активите, докато друга част от администрацията решава съдбата им, коментира FT.

Според човек, запознат с процеса, други кандидати, които преди това са изразили интерес към някои или всички активи, сега са се отказали.