Деца все по-често биват използвани от трафикантите да управляват лодки до Гърция

Трафикантите на нелегални мигранти от Либия все по-често използват тийнейджъри, за да управляват лодките до гръцкия бряг. 13-годишен младеж от Гана, който вкара в Гърция над 80 мигранти в една лодка, беше арестуван. Това е престъпление, коментират от гръцката брегова охрана. Използването на непълнолетни е с цел да не бъдат арестувани трафикантите, предаде кореспондентът на БНР.

Мигрантите обаче посочват пред гръцките власти лицата, които са организирали нелегалното влизане. Незаконните транспортни мрежи използват деца от Судан да управляват лодки по опасния маршрут от Либия до Крит. Реално трафикантите, които получават парите, остават в Либия и не поемат риск да ги арестува гръцката брегова охрана.

Юристи поясняват, че арестуваните лица на възраст под 18 години подлежат само на възпитателна мярка, а не на присъда със затвор.

Потокът на мигранти от Либия към островите Гавдос и Крит се превърна в един от основните миграционни пътища към Гърция през последната година.

Често мигрантите дори не достигат до гръцки води, защото лодките потъват преди това. Гърция се опитва да овладее бежански натиск, но всеки ден десетки мигранти пристигат на гръцките острови.