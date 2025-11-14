Науката разкрива защо джин с тоник е една от най-здравословните алкохолни напитки

Уинстън Чърчил е заявил лайтмотивът, че "джин-тоникът е спасил живота и умовете на повече англичани, отколкото всички лекари в Империята“ – и повече от век по-късно, алкохолната напитка все още тече в културните вени на Великобритания.

Напитката идва от Индия от XIX век, където тонизиращата вода, богата на хинин, извлечен от кората на хининовото дърво, е била широко разпространена от Кралския флот.

Отдавна се смята, че хининът има антималарийни свойства, но тъй като оригиналната тонизираща вода е била толкова горчива, се е оказало трудно да се накарат моряците да я пият.

В типичен британски стил, адмиралите предложили да се направи по-вкусен, като се смеси със захар, лайм, вода и джин – и така се родила напитката, която познаваме и обичаме днес.

Въпреки че Чърчил може би е преувеличавал комбинираните ползи и постижения на богатата на хинин тонизираща вода и спиртната напитка на растителна основа, експертите са съгласни, че тя трябва да бъде предпочитана напитка на купонджиите заради "скритите“ ѝ ползи за здравето.

Диетолозите казват, че нискокалоричната напитка е най-добрият вариант, ако някой вече е решил, че ще пие.

"Няма съмнение, че всяка напитка, която изпивате, има отрицателно дългосрочно въздействие върху здравето ви“, казва Ручи Бхувания Лохия, регистриран диетолог по дълголетие.

"Когато обаче преглеждам клиенти в клиниката, виждам реалността. За мнозина пълното спиране на алкохола не е реалистично, като хората чувстват, че ще пропуснат социални събития, така че няколко малки реалистични промени в навиците ви за пиене могат да помогнат", споделя специалистът.

Диетологът обяснява, че преминаването от напитки с високо съдържание на калории и захар към бистри спиртни напитки като джин може да бъде по-благоприятно за червата и талията.

"Става въпрос за разумен избор. Ако заменяте пет халби бира с джини с тоник, това е добро решение, защото има по-малко калории и няма да причини подуване на корема“, обяснява диетологът.

Една чаша джин ще ви осигури около 50 калории, в сравнение с около 130 калории в средна чаша червено или бяло вино или 200 до 300 калории в халба бира.

"Бистрите спиртни напитки също така се метаболизират по-лесно, което натоварва тялото по-малко“, казва регистрираният диетолог Дже Кю Джордан, който има над милион последователи в Instagram.

"Другото предимство на джини с тоник е, че ботаническите съставки придават на напитката горчив вкус, което може да забави темпото на пиене", добавя Джордан.

Порция от 200 мл лек тоник, смесен с напитката ви, съдържа около 30 калории, което поддържа една чаша джинит с тоник под границата от 100 калории на чаша.

Средностатистическият британец пие 17,6 единици алкохол всяка седмица, според данни на NHS, еквивалентно на осем до девет халби лагер.

Експертите обаче предупреждават, че няма ползи за здравето от съставките на джина и тоника, въпреки известните твърдения на Чърчил.

Освен че предпазва от малария, хининът е предложен като средство за успокояване на синдрома на неспокойните крака.

Смята се обаче, че съвременните тоници съдържат значително по-малко хинин, отколкото преди век.



