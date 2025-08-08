Наш студент в Харвард: AI няма да замени хората, които знаят как да работят с него

"До Харвард пътят беше доста дълъг”, споделя студентът Теодор Малчев пред Bulgaria ON AIR. Там той учи компютърни науки и изкуствен интелект. Фокусът в обучението му е лингвистиката.

“Избрах изкуствения интелект, защото го виждам като комбинация от информатиката и лингвистиката. В Харвард уча компютърни науки, сам избираш какво учиш. Моят фокус е почти изцяло на лингвистиката в изкуствения интелект", споделя студентът.

Вече две години Малчев провежда научно изследване с един от професорите в Харвард, надява се скоро да го публикуват.

"Предложих с помощта на лингвистични методи да помогнем на модели като ChatGPT да ползват нашия език по-добре. Да разбират неща от контекста. До някаква степен изкуственият интелект това не може да го хване. Моделите вече са толкова добри, че нашето проучване започва да се обезсмисля", обясни Малчев в студиото на "България сутрин".

По думите хората в чужбина, особено в САЩ, са изключително добронамерени към AI и виждат повече ползи, докато в България сме скептични. "В България сме много негативно настроени към изкуствения интелект, може би защото навлезе изключително бързо. В Америка навлезе по-плавно. Много хора записват курсове по изкуствен интелект, за да не изостанат", подчерта Малчев.

Един от професорите му казва, че AI няма да замени хората, но хората, които знаят как да работят с AI, ще заменят хората, които не знаят как да го правят. Очакванията са този тип служителите да бъдат по-ефективни, по-бързи и по-коректни.

"В САЩ хората са изключително кариерно амбициозни. Първи приоритет е работата, после любовта. Студенти и хора, отдавна завършили университет, са готови да се преквалифицират, за да са актуални на пазара на труда", каза още Малчев и добави, че бъдещето на AI е трудно предсказуемо.

"Не знам как ще изглежда моята сфера дори след един месец. Все повече ще се развива и ще става по-добър в креативните задачи, които си мислим, че са чисто човешки. Ще трябва да се научаваме как да работим с тези нови модели", прогнозира студентът.

Теодор Малчев отбеляза, че трябва да проверяваме дали казаното от ChatGPT е вярно.

