Борисов: Опозицията седят ей там, зад фикуса, и чакат да анализират какво е казал поетът

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира предстоящия протест на ПП-ДБ пред Народното събрание, който Асен Василев обеща да бъде мирен.

“Протестите са хубаво нещо, това е демокрация, защото в много държави няма. В държави, които Радев харесва, демокрация няма. Колкото и да се пънат ПП–ДБ, ще ги вкарам в еврозоната. Нека ги видя довечера прегърнати с “Възраждане”, каза бившият премиер в кулоарите на парламента.

Попитан дали са започнали преговори за ВСС и дали опозицията е канена, Борисов заяви: "Не, те са на протест. Как да ги каним?"

След като журналист му намекна, че в залата са едни до други, той допъли:

"Те ме вардят. Те малко воайорстват. Стоят ей там, зад фикуса, чакат ме да се изкажа и тичат след мен, за да анализират какво е искал да каже поетът."

“България е с най-ниските данъци и осигуровки”, припомни лидерът на ГЕРБ.

“Една от най-добрите десни мерки са концесиите”, коментира Борисов във връзка с внесеното предложение преди второ четене на бюджета, Българският спортен тотализатор да бъде даден на концесионер за поне 15 години.

“Приходите в частните и в държавния хазартен играч са с голяма разлика. Концесия означава, че имаме права да я проведем, тогава се явяват всички, които искат да участват. И когато се обяви, че концесионната такса, само тя, е минимум двойна от това, което сега изкарва тотото – двойно по-големи пари ще влязат в спорта – при щангисти, при футболисти и както си ги разпредели спортното министерство”, каза Борисов.

Във връзка с закупуването на активи на “Лукойл“, Борисов каза, че в момента “всички тръпнем” какво ще се случи в Украйна.

“Всички искаме да спре войната. В точка 14 има неща, които мен ме притесняват - свързани са със солидарността. Какво ще се случи с тази рафинерия, може би само президентът Тръмп знае”, коментира Борисов.