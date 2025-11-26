Русинова: Трагедията със загиналото семейство край Пловдив се използва за разчистване на частни сметки

Трагедията със загиналото семейство в Пловдив за съжаление се преекспонира и удобно се използва за разчистване на частни сметки. Това написа във Фейсбук пътният експерт Диана Русинова във връзка с тежката катастрофа от понеделник на кръстовището на околовръстния път и ул. "Захаридово" в кв. "Коматево".

Вчера камион навлезе в лентата за насрещно движение и се удари челно в лек автомобил. На място загинаха 43-годишната шофьорка на колата и нейни спътници - мъж на 42 години и дете на 14 години. Друго дете на 7 години е в болница с опасност за живота.

"Собствениците на имотите покрай пътя от години настояват за премахването на ограничителната система за пътища (ОСП), или както всички я наричаме – мантинела.

Свързани статии Челен удар: Дете и родителите му загинаха при катастрофа край Пловдив

Техните искания са облечени в призиви за повишаване на безопасността, но аз бих казала, че това е истинско лицемерие", заявява Русинова.

Тя прилага снимки, от които ясно се вижда, че през 2018 година – преди поставянето на мантинелите – банкетите удобно са се използвали като паркинг покрай пътя.

"Не знам кое е по-опасно: да се удариш в ОСП или в паркирала кола или камион?

От друга страна, тъй като пътят очевидно е бил безплатен паркинг за процъфтяващия бизнес от двете страни – предимно автокъщи – явно тези хора смятат, че е било „по-безопасно“ техните клиенти свободно да щъкат по околовръстното, за да разглеждат автомобилите, подредени от двете му страни. Да не говоря за множеството продавачи на домати, чушки и всякакъв друг зарзават, които, когато нямаше мантинели, удобно бяха превърнали банкета в сергия.

Наистина не мога да повярвам, че има хора, които използват факта, че загубихме цяло семейство, за да си повишат цените на имотите и да си решат проблема с достъпа до тях", заявява Русинова.

Тя задава и въпросите: "Наистина ли не знаят – или просто не им е удобно да знаят – че покрай този участък върви напоителен канал, който не по национални, а по европейски изисквания трябва да бъде ограден с ОСП?

Техният бизнес ли е по-важен от човешкия живот?"

Според нея реалните действия по решаване на проблема – не е свързан с мантинелите. Истинският проблем е необходимостта от разширението на околовръстния път на Пловдив.

Още утре ще внесем предложение до Министерския съвет и до министъра на регионалното развитие и благоустройството този път да бъде включен в списъка с национални обекти от стратегическо значение, за да се ускори реализацията му. Това би решило проблема, заявява Русинова.

Очаквам от Агенция “Пътна инфраструктура” да извършат и да ни представят оценка на безопасността и мерки, които ще предприемат до окончателното разрешаване на проблема. По закон те имат определени задължения и се надявам да видя адекватни мерки и действия от тяхна страна.

По отношение на протестиращите се питам: дали същите тези многобройни собственици на частни имоти – които сега се готвят дори да протестират „в името на безопасността“ – ще бъдат толкова загрижени, когато стане време да дарят частите от имотите си, които все още не са отчуждени и платени с парите на данъкоплатците?, отбелязва експертът.

Или загрижеността свършва там, където започват личните интереси?