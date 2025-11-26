Рязко влошаване на времето в Гърция поради циклона "Адел"

Национална метеорологична служба на Гърция (ΕΜΥ) издаде извънредно предупреждение за рязко влошаване на времето поради настъпването на циклона "Адел".

Лошото време започна от вчера по обяд в западната и северозападната част на страната, а през следващите часове интензивността на валежите ще се увеличи значително, съобщи кореспондентът на Bulgaria ON AIR в Гърция Силвия Станчева.

Според (ΕΜΥ) се очакват силни валежи и гръмотевични бури в Северно Йонийско море включително района на остров Корфу, както и в крайбрежните райони Епир.

Времето днес, 26 ноември

Интензивни валежи и гръмотевични бури се очакват днес следобед:

На Йонийските острови: Корфу, Диапонтийски острови, Пакси, а също и в Епир.

От вечерта: Лефкада, Кефалония, Итака, Закинтос, Етолия-Акарнания, западен и южен Пелопонес. Късно вечер: Източна Македония.

Пик на лошото време се очаква за четвъртък и в петък, според прогнозата.

В четвъртък и в петък "Адел" ще донесе в западните и северните райони на Гърция, както и Източно Егейско море силни дъждове, гръмотевични бури, местни градушки и поривисти ветрове.

Националната метеорологична служба на Гърция (ΕΜΥ) препоръчва на жителите и общинските служби да проявяват повишено внимание, тъй като интензивността на метеорологичните явления може да създаде рискове от локални наводнения и прекъсване на транспортните връзки.