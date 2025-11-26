Рязко влошаване на времето в Гърция поради циклона "Адел"

Национална метеорологична служба на Гърция (ΕΜΥ) издаде извънредно предупреждение за рязко влошаване на времето поради настъпването на циклона "Адел".
Лошото време започна от вчера по обяд в западната и северозападната част на страната, а през следващите часове интензивността на валежите ще се увеличи значително, съобщи кореспондентът на Bulgaria ON AIR в Гърция Силвия Станчева.
Според (ΕΜΥ) се очакват силни валежи и гръмотевични бури в Северно Йонийско море включително района на остров Корфу, както и в крайбрежните райони Епир.
Времето днес, 26 ноември
Интензивни валежи и гръмотевични бури се очакват днес следобед:
На Йонийските острови: Корфу, Диапонтийски острови, Пакси, а също и в Епир.
От вечерта: Лефкада, Кефалония, Итака, Закинтос, Етолия-Акарнания, западен и южен Пелопонес. Късно вечер: Източна Македония.
Пик на лошото време се очаква за четвъртък и в петък, според прогнозата.
В четвъртък и в петък "Адел" ще донесе в западните и северните райони на Гърция, както и Източно Егейско море силни дъждове, гръмотевични бури, местни градушки и поривисти ветрове.
Националната метеорологична служба на Гърция (ΕΜΥ) препоръчва на жителите и общинските служби да проявяват повишено внимание, тъй като интензивността на метеорологичните явления може да създаде рискове от локални наводнения и прекъсване на транспортните връзки.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.