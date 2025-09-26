Първата в света частна космическа станция е все по-близо до изстрелването си

Международната космическа станция (МКС) е едно от най-големите постижения на човечеството, предоставяйки местообитание в орбита, което е обитавано непрекъснато от почти 25 години. Посетена досега от близо 300 души от 26 държави, тя е блестящ пример за международно сътрудничество и уникално технологично чудо. Но животът ѝ е към своя край и въпреки че отдавна е надживяла първоначално планираната си 15-годишна мисия, НАСА планира да я изведе от орбита около 2030 г.

Агенцията работи с частни компании за преход към търговска космическа станция. Конкурс ще избере най-добрите проекти и един или повече партньори за първоначална демонстрация, която ще включва 30-дневна мисия с екипаж в космоса. По-нататък НАСА по същество ще закупи "услуги на станцията" от частен изпълнител, натоварен със задачата да изстреля модерен наследник на МКС.

Заявленията за конкурса трябва да бъдат подадени следващата година, но НАСА вече работи с няколко компании, разработващи проекти за търговски станции, преди да започне действителната работа по подмяната на МКС. Сред тези компании е базираната в Калифорния Vast Space, която подписа споразумение със SpaceX за изстрелване на първата в света търговска космическа станция – наречена Haven-1 – която в момента е планирана за май 2026 г.

Едномодулният дизайн е прост тестов модел, предназначен да бъде в орбита в продължение на три години, за да поддържа четири двуседмични мисии, изпълнявани от екипаж от четирима астронавти.

С "човекоцентричен" дизайн и научна лаборатория, способна да поддържа изследвания в микрогравитация и производствени възможности за технологии, включително полупроводници, Haven-1 ще бъде достъпна както за частни, така и за правителствени мисии, което ще позволи на Vast Space да натрупа опит за много по-сложното начинание за изграждане на наследник на МКС, ако спечели конкурса на НАСА.

"Нашият приоритет номер едно е да се превърнем в истинска компания за космически станции – такава, която има станция в орбита, изпращала е хора до нея за определен период от време и ги е върнала безопасно на Земята", каза главният изпълнителен директор на Vast Space Макс Хаот. "Това е наистина състезанието, в което участваме."

"Не е проектирана да бъде луксозен хотел"

Haven-1 ще има диаметър от 4,4 метра и обитаем обем от 45 кубически метра, или приблизително колкото вътрешността на едноетажен автобус - около 1/8 от МКС, чийто обитаем обем е 388 кубически метра. Станцията ще бъде изстреляна в орбита с помощта на SpaceX Falcon 9, като първият екипаж ще го последва няколко месеца след като станцията достигне орбита, използвайки космическия кораб Crew Dragon на SpaceX.

Вътрешният дизайн включва 1,2-метров куполен прозорец, разгъваща се обща маса, лично място за спане за всеки член на екипажа и високоскоростна интернет връзка, осигурена от Starlink.

"Тя не е проектирана да бъде луксозен хотел", каза Хаот. "Но ние вярваме, че във всяка среда, ако се чувствате по-добре, ако можете да си почивате по-добре и ако можете да общувате по-добре, тогава можете да работите по-добре."

От обявяването на проекта в средата на 2023 г., Vast Space е нараснала от около 200 до сегашните си 950 служители, каза Хаот, и е инвестирала в собствени съоръжения, които са способни не само да произвеждат модула Haven-1, но и два модула годишно от много по-големия Haven-2 - потенциалният наследник на МКС, който Vast е в много ранните етапи на планиране.

Компанията завърши изграждането на „квалификационна“ версия на Haven-1 по-рано тази година - такава, която не е предназначена за летене и се използва само за наземни тестове - и тества конструкцията срещу налягане и сили на изстрелване, наред с други неща. Компанията наскоро проведе тестове с НАСА в Центъра за космически полети „Маршал“ в Хънтсвил, Алабама.

В същото време Vast започна изграждането на самия модул, предназначен за излитане в орбита, който сега е в последните етапи на заваряване, според Хаот. Това ще бъде последвано от процес, наречен интеграция на превозното средство, където всички системи се сглобяват и тестват, преди предстартовите операции да започнат през април 2026 г. преди планираното излитане през май.

"Следващият ни голям етап ще бъде да обявим екипажа на Haven-1 и точните му мисионни дейности", каза Хаот, добавяйки, че целевите клиенти на компанията ще бъдат космически агенции - със специален фокус върху развиващите се страни, които искат да изпратят астронавти в орбита за първи път.

Компанията също така търси частни, самофинансиращи се лица, каза Хаот, добавяйки, че място на борда ще бъде присъдено, срещу неразкрита, но висока цена, на хора, които ще се обучават „много сериозно“ за своята роля и ще се занимават с „важна работа“ в космоса.

Част от тази работа вероятно ще се проведе в научната лаборатория на станцията, която Vast е разработила с други търговски партньори. Сред тях е базираната във Флорида компания за космическа инфраструктура Redwire Space, която вече е провела изследвания на МКС със стволови клетки и откриване на рак, наред с други неща.

"По-голямата част от първоначалната ни дейност на борда на Haven-1 се очаква да бъде продължение на фармацевтичните изследвания и производство, които правим на борда на МКС", каза Рич Болинг, вицепрезидент по корпоративното развитие в Redwire. „Развълнувани сме да бъдем част от такова историческо предприятие, което може да се движи със скоростта на бизнеса. Очакваме Haven-1 да бъде ефективна платформа за изследвания и производство, макар и първоначално да е по-ограничена от МКС по отношение на пространството, налично за нашите полезни товари.“

Все по-пренаселено пространство

Vast не е единствената частна компания, с която НАСА работи, за да даде тласък на разработването на частни космически станции: Starlab е съвместно предприятие, което включва авиационния гигант Airbus и отбранителния изпълнител Northrop Grumman, а също така имаме и Blue Origin на Джеф Безос и базираната в Тексас Axiom Space, които през 2022 г. извършиха първата изцяло частна мисия на екипаж до МКС.

„Хубаво е да се видят появата на разнообразие от различни станции“, каза Сандра Хойплик-Мойсбургер, архитект и космически изследовател във Виенския технологичен университет в Австрия. „От гледна точка на дизайна, започването с малък проект, с едномодулна станция, е осъществим подход, защото можете да тествате критични системи, сложността е намалена и е икономично. Но по-голямата визия трябва да бъде внедрена в концепцията от самото начало – стартирането на космическа станция е като стартирането на село, това, което изберете като отправна точка, определя пътя за бъдещето.“

Фредерик Шармен, доцент по архитектура и градски дизайн в Morgan State University, който работи върху космическите местообитания, оценява факта, че Vast поставя акцент върху комфорта на екипажа и автономността на екипажа.

„Проектът Haven-1 поставя хората и техните ежедневни нужди, които надхвърлят основното оцеляване, обратно в центъра на обитаемостта и космическите полети“, каза той.

Управлението на космически станции обаче е скъп бизнес, каза Оливие де Век от Масачузетския технологичен институт.

„Направихме някои изследвания върху търговските космически станции и не само върху тяхната техническа осъществимост, но и върху логистичните усилия и икономическата жизнеспособност - математиката е доста обезсърчителна“, каза той, добавяйки, че настоящите оперативни разходи на МКС са около 12 милиона долара на ден, около половината от които са транспортни разходи за екипажа и товара до и от станцията. „За да има някакъв шанс за жизнеспособност, бъдеща търговска космическа станция ще трябва да „приземи“ годишните си оперативни разходи някъде в диапазона между 1-2 милиарда долара годишно, което съответства на годишни разходи между 2,7 и 5,5 милиона долара на ден, по-малко от половината на МКС.“

Vast не разкри оперативните разходи, но заяви, че до стартирането на Haven-1 ще е инвестирала около 1 милиард долара, комбинация от частен капитал, предоставен от основателя ѝ Джед Маккейлъб, който преди това е натрупал състояние в криптовалутната индустрия, и приходи от клиенти.