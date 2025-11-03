21 дни спортно предизвикателство с HUAWEI – игра с 21 награди мотивира българите да се движат повече

Huawei стартира специална игра, създадена да вдъхнови повече българи да водят активен, здравословен и балансиран начин на живот. Под мотото „21 дни спортно предизвикателство с HUAWEI“ компанията кани всички любители на движението, начинаещи или напреднали, да се включат във Facebook предизвикателство с общо 21 награди, предназначени да насърчат спорта в ежедневието.

Днес милиони потребители по света разчитат на смартчасовниците на Huawei като личен партньор в грижата за здравето – от следене на съня, пулса, стреса и ЕКГ, до над 100 тренировъчни режима, детайлен здравен анализ и функции като Emotional Wellbeing, които подпомагат психичното благополучие. Технологиите на Huawei превръщат движението в естествена част от деня, като мотивират, напомнят и помагат за изграждането на по-здравословни навици, крачка по крачка.

Серията HUAWEI Watch GT 6 прави активния начин на живот още по-достъпен и удобен – благодарение на новия тренировъчен гласов асистент на български език, който насочва, напътства и подкрепя потребителя по време на тренировка. Така спортът става не само по-лесен, но и по-личен, ангажиращ и устойчив във времето.

През последните години все повече проучвания алармират, че заседналият начин на живот влияе сериозно върху здравето и повишава риска от редица хронични заболявания. Именно затова Huawei вярва, че промяната започва с малки, но постоянни стъпки. А 21 дни са точно толкова, колкото са нужни за изграждането на нов полезен навик.

Как да се включим

Играта се провежда от 3 до 23 ноември 2025 г. на официалната Facebook страница на Huawei България: https://www.facebook.com/HuaweimobileBG/. Участниците могат да се включат от смартфон или смартчасовник – независимо от марка или модел – и да се състезават в една, две или и в трите категории едновременно:

Категория 1 – Реакция

Всеки участник, който реагира с емоджи на поста на играта, автоматично влиза в томбола за награда.

Категория 2 – Спорт

Всеки ден с минимум 200 изгорени калории в режим „Тренировка“, доказани със скрийншот в коментар под поста. Всеки ден носи нов шанс за печалба, а повече участия = по-голяма вероятност. Могат да участват абсолютно всички потребители със смартфон или смартчасовник, независимо от модела, марката или операционната система. Участието не е обвързано с покупка на продукт.

Категория 3 – Анкета

Еднократно участие чрез кратко онлайн проучване за спортните навици на българите, което е стъпка напред, тъй като цели да разкрие връзката между наднорменото тегло, самочувствието и психичното здраве на българите.

Участието е възможно само на територията на Република България и отнема по-малко от 5 минути.

Наградите

В трите категории ще бъдат разпределени общо 21 награди, сред които:

· 11 броя безжични слушалки HUAWEI FreeBuds 7i

· 1 смартчасовник HUAWEI Watch GT 6 Pro (46 mm, Black)

· 1 смартчасовник HUAWEI Watch GT 6 (41 mm, Purple)

· 3 броя безжични слушалки HUAWEI FreeClip

· 3 смартчасовника HUAWEI Watch Fit 4 Pro Green

Един участник може да спечели по една награда във всяка категория.

Защо си струва да опитаме

Инициативата показва, че технологиите могат да бъдат мотивиращ партньор за движение, здраве и дисциплина. Достатъчни са 20–30 минути активност на ден, за да почувстваме промяната – повече тонус, по-добро настроение, повече енергия. А когато предизвикателството идва с общност, кауза и поддръжка, мотивацията става още по-силна.

Huawei кани всички да приемат предизвикателството и да посрещнат новия сезон в по-добра форма – крачка по крачка, независимо че дебелите палта ще скрият невероятните резултати. Пълните условия на играта, можете да откриете тук