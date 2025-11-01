Китай изпраща най-младия си астронавт на космическата станция "Небесен дворец“

Китайската космическа ракета "Шензоу-21“ и екипажът ѝ, включително най-младият член на астронавтския корпус, излетяха в петък с ракета "Long March-2F“ от центъра за изстрелване на спътници "Джиуцюан“ в северозападен Китай, съобщиха китайските държавни медии, цитирани от Ройтерс.

Това беше седмата мисия до постоянно населената китайска космическа станция, откакто беше завършена през 2022 година.

Мисиите на китайския космически кораб "Шензоу-21“ включват трима астронавти с шестмесечен престой в космоса, като ветераните астронавти все по-често се заменят с по-млади лица. За първи път в програмата участват 39-годишният Джан Хонгджан и 32-годишният У Фей - най-младият китайски астронавт, изпратен в космоса - през 2020 година.

Малки бозайници на борда

Астронавтите на "Шензоу-21" ще поемат поста от екипажа на "Шензоу-20", който е живял и работил на борда на Тиангун, или "Небесния дворец“, повече от шест месеца. Астронавтите на "Шензоу-20" ще се завърнат на Земята през следващите дни.

Към новия екипаж се присъединиха и четири черни мишки, първите малки бозайници, отведени на китайската космическа станция. Мишките ще бъдат използвани в експерименти за размножаване в ниска околоземна орбита.

Двугодишните изстрелвания са се превърнали в норма за програмата Шензоу, която през последната година достигна нови етапи с разполагането на китайски астронавти, родени през 90-те години на миналия век, световен рекорд за излизане в открития космос и планове за обучение и изпращане на първия чуждестранен астронавт от Пакистан в Тиангун следващата година.