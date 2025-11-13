3 грешки, които струват скъпо на малкия бизнес

Дигиталната трансформация даде на бизнеса безкрайни възможности като бърза комуникация, достъп до клиенти по цял свят и по-голяма ефективност. Днес дори най-малката компания разчита на онлайн разплащания, споделени файлове и облачни услуги. Въвеждането на изкуствен интелект обаче работи и в двете посоки – всеки бизнес е потенциална мишена на киберпрестъпниците.

В последните години кибератаките зачестяват. Според данни на Statista от 2022 г. до 2023 г. броят на кибернападенията на ниво уеб приложения е нараснал със 165%. Все по-често хакерите прилагат многовекторни атаки – комбинация от фишинг, злонамерени прикачени файлове и DDoS, които могат да парализират цели бизнеси.

Истината е, че не липсата на ресурси, а на киберхигиена е това, което прави малките компании уязвими. Една слаба парола, безнадзорно оставен лаптоп или незащитен архив могат да струват в пъти повече от всяка инвестиция в превенция.

Малкият бизнес - най-лесната мишена

Атаките с рансъмуеър срещу малки бизнеси според данни на Sophos са се увеличили с 43% само през първата половина на 2025 г. Причината е, чемалките компании вече се разглеждат като лесна мишена. Киберпрестъпниците знаят, че макар тези организации да нямат инфраструктурата за сигурност на големите корпорации, те все пак съхраняват ценни и чувствителни данни – и обикновено са по-склонни да платят бързо, за да ги възстановят.

Нека разгледаме три често срещани грешки, които могат да струват скъпо на малкия бизнес, и по-важното: какво можете да направите още сега, за да се предпазите:

1. Служителите използват лични устройства без защита

Все повече малки компании разчитат на гъвкави модели на работа – дистанционно, хибридно или от лични устройства. Това спестява разходи, но създава една от най-често срещаните и подценявани уязвимости в киберсигурността. Домашен лаптоп без актуализиран софтуер или телефон без защита може да се превърне във вратичка за зловреден софтуер, който да засегне цялата фирмена мрежа.

Случаят от 2023 г. с компанията Okta потвърди, че големият ѝ пробив е бил резултат от действията на един-единствен служител, използвал личен лаптоп и имейл акаунт за служебни цели. Хакерите са получили достъп до служебни файлове и клиентска информация, след като компрометирали това лично устройство, което не е било защитено. Инцидентът показа колко лесно една организация може да бъде изложена на риск, когато личните устройства се смесват с корпоративната инфраструктура.

A1 Endpoint Protect предоставя интелигентна защита на всички крайни устройства като компютри, лаптопи, сървъри и пр. Благодарение на технологии с изкуствен интелект и машинно обучение, системата открива и неутрализира както познати, така и напълно нови (0-day) заплахи, включително рансъмуеър. При инцидент, засегнатото устройство може да бъде възстановено до състоянието, в което се е намирало преди атаката, което минимизира риска от прекъсване на работата.

2. Липсва политика за пароли и защита на уеб приложенията

Паролите все още са най-често използваният метод за защита, но и най-слабото звено в сигурността на малкия бизнес. Използването на едни и същи комбинации за различни платформи, липсата на изисквания за дължина и сложност, както и споделянето на достъп между служители са все предпоставки за пробив. Реалността е, че пароли като „123456“ продължават да се използват в някои малки компании, където няма ясни правила за тяхното създаване и обновяване.

Дори когато паролите са силни, това невинаги е достатъчно. През 2021 г. Colonial Pipeline беше парализиран от атака, започнала с един компрометиран VPN акаунт, защитен само с обикновена парола и без двуфакторна автентикация. Оказа се, че служител е използвал повторно лична парола, която по-късно е изтекла онлайн и е дала на хакерите достъп до вътрешната мрежа.

В помощ идват услуги като A1 Web Application Firewall. Тя представлява многостепенна защита на уебсайтове и онлайн приложения, като филтрира и следи целия трафик между потребителя и уеб сървъра. Решението блокира атаките преди те да засегнат бизнеса. Основана на технология от последно поколение на F5 и предоставяна директно от център за данни на А1, услугата осигурява непрекъснат мониторинг и защита – без нужда от вътрешен специализиран екип по киберсигурност.

3. Архивите са в безплатен cloud без криптиране

Да запазите фирмените данни в безплатно облачно пространство може да изглежда удобно, но е една от най-често срещаните и скъпо струващи грешки. През 2019 г., например, платформата Canva стана жертва на пробив, след като хакери получиха достъп до некриптирана база данни, съхранявана в облачен сървър без адекватна защита. В резултат бяха компрометирани данните на над 137 милиона потребители – имена, имейли и частично пароли. Случаят показа, че „безплатният облак“ рядко включва истинска сигурност – без криптиране и контрол на достъпа, архивите се превръщат в открита покана за хакери.

Затова A1 Cyber Backup е интелигентно решение, което интегрира архивиране на данни, устройства и приложения с бързо възстановяване по всяко време. Благодарение на AI-базирана защита срещу криптовируси, платформата предпазва критичната информация от загуба или изнудване. Системата разполага с единен уеб портал, достъпен отвсякъде, чрез който могат да се управляват настройките за архивиране на всички устройства в компанията. При нужда или инцидент възстановяването на изгубени или компрометирани данни се извършва само с няколко клика.

Изкуственият интелект вече не е само инструмент на защитата, а оръжие в арсенала на киберпрестъпниците. Затова отговорът трябва да бъде адаптивен: използване на AI за наблюдение в реално време, автоматично откриване на аномалии и бърза реакция при инциденти. „Да се борим с огъня чрез огън“ – това означава да приложим същата скорост и мащаб, които атакуващите използват, но под контрола на етични политики и човешки надзор. Само комплексен подход гарантира, че защитата е не само модерна, но и надеждна.