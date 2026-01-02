IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Обвиниха чатбота на Мъск, Grok за азпространението на фалшиви клипове със сексуално съдържание

В тях участвали непълнолетни

02.01.2026 | 22:20 ч. 2
Снимки: Getty

Прокуратурата в Париж разшири разследването си срещу X, засягащо изкуствения интелект (AI) Grok, обвинен от трима министри и двама депутати в създаването и разпространението на фалшиви клипове със сексуално съдържание, "в които участват непълнолетни".

Тези френски парламентаристи и министри осъждат разпространението на "дийпфейкове", т.е. фалшиви видеоклипове със сексуално съдържание, разпространявани на платформата X от Grok без съгласието на лицата, изобразени в тези видеоклипове.

Разследването срещу X е в ход от юли, след сигнали срещу социалната мрежа и нейните ръководители, обвинени в манипулиране на алгоритъма на платформата с цел чужда намеса.

"Престъплението да се монтира лице в сексуални клипове без неговото съгласие се наказва с две години лишаване от свобода и 60 000 евро", припомни прокуратурата, цитирана от АФП.

Депутатите Ерик Боторел от партията на Макрон и Артур Делапорт от социалистическата партия сезираха съда, което доведе до разширяване на разследването.

Министрите Ролан Лескюр, Ан Ле Енанф и Орор Берже също обявиха, че са сигнализирали на прокурора за "явно незаконно съдържание" и са поискали "незабавното му премахване".

"През последните дни изкуственият интелект Grok позволи създаването и разпространението на сексистки и сексуални съдържания, по-специално под формата на фалшиви видеоклипове (deepfakes), насочени към лица без тяхното съгласие", обясниха те. Правителството също е подало сигнал до платформата Pharos, посочиха те.

Arcom, регулаторният орган за аудиовизуалните и цифровите комуникации, също е бил сезиран "поради възможни нарушения от страна на X на задълженията му, произтичащи от Закона за цифровите услуги", европейския регламент за цифровите услуги.

В X върховният комисар по въпросите на децата Сара Ел-Хайри заяви, че е „скандализирана от исканията към Grok да разголва момичета и жени“ и призова интернет потребителите да сигнализират публикациите на Pharos. |

Grok Илон Мъск чатбот изкуствен интелект сексуално съдържание
