Хакерите на Северна Корея са откраднали рекордна сума криптовалута през 2025 г.

Те далеч не са приключили с набезите си за годината

08.10.2025 | 20:52 ч. 2
Снимка: Pixabay/ cliff1126

Хакери, свързани със севернокорейското правителство, са откраднали криптовалута на стойност над 2 милиарда долара през тази година, което е най-голямата годишна сума в историята, според TechCrunch, цитирайки фирмата за блокчейн анализ Elliptic на 7 октомври.

Последният доклад на Elliptic идентифицира над 30 отделни кибератаки през 2025 г., насочени към крипто борси и индивидуални инвеститори.

Компанията отбеляза, че „по-голямата част от хакерските атаки през 2025 г. са извършени чрез атаки със социално инженерство“, при които жертвите са измамени или манипулирани да предоставят достъп до своите цифрови активи.

В своето изявление Elliptic подчерта, че хакерската активност на Северна Корея представлява „най-голямата годишна сума в историята, като предстоят още три месеца“. Фирмата добави:

„Действителната цифра може да е дори по-висока. Приписването на киберкражбите на Северна Корея не е точна наука.“

Компанията заяви, че хакерите на режима все повече се изместват от експлоатация на софтуерни уязвимости към директно насочване към хора.

„Тази промяна подчертава, че слабото място в сигурността на криптовалутите е все по-човешко, отколкото техническо“, пише Elliptic.

Според Elliptic, операциите на Северна Корея през 2025 г. са били фокусирани предимно върху борси за криптовалути, но сега включват и атаки срещу „лица с висока нетна стойност“, които притежават значителни цифрови активи.

Новата оценка надминава предишния рекорд, поставен през 2022 г., когато Северна Корея открадна 1,35 милиарда долара. От 2017 г. насам режимът е натрупал най-малко 6 милиарда долара чрез кражби на криптовалути.

Elliptic също така отбеляза, че много допълнителни кражби вероятно остават недокладвани.

„Наясно сме с много други кражби, които споделят някои от отличителните белези на дейност, свързана със Северна Корея, но нямат достатъчно доказателства, за да бъдат окончателно приписани“, се казва в доклада.

По-рано севернокорейският лидер Ким Чен Ун представи нова отбранителна стратегия, съсредоточена върху разширяване както на ядрените, така и на конвенционалните военни способности, сигнализирайки за голяма промяна в политиката преди деветия конгрес на партията, според държавните медии.

хакери Северна Корея КНДР Ким Чен Ун криптовалута
