Time обяви архитектите на AI за Личност на годината

Списание Time обяви “Архитектите на изкуствения интелект“ за Личност на годината. Изданието изтъкна технологичните титани, чиито разработки в авангардната сфера променят човечеството, съобщава АФП.

Сред предприемачите, посочени от изданието, са Дженсен Хуанг от Nvidia, Сам Алтман от OpenAI и Илон Мъск от xAI, които “поеха кормилото на историята, развивайки технологии и вземайки решения, които променят информационния пейзаж, климата и нашия начин на живот“, посочва списанието.

“Те пренасочиха държавната политика, промениха геополитическите съперничества и доведоха роботите в домовете ни. Изкуственият интелект се появи като, вероятно, най-значимият инструмент в съревнованието между великите сили от времето на появата на ядреното оръжие насам“, добавят от Time.

Една от двете корици на списанието е интерпретация на емблематичната фотография “Обяд над небостъргач“ от 1932 г., показваща строители, обядващи на стоманена греда над Ню Йорк.

В илюстрацията на Time са изобразени Марк Зукърбърг, главният изпълнителен директор на AMD Лиса Су, Мъск, Хуанг, Алтман, както и шефът на AI отдела на Google Демис Хасабис, Дарио Амодеи от Anthropic и професор Фей-Фей Ли от Станфорд, седнали над града.

Според списанието, собственост на милиардера от Силициевата долина Марк Бениоф, 2025 г. е годината, в която AI премина от обещаваща технология към реалност, като използването на ChatGPT е нараснало повече от два пъти - 10% от световното население.

“Това е най-влиятелната технология на нашето време“, каза Хуанг пред Time, прогнозирайки, че AI ще увеличи глобалната икономика от 100 трилиона долара до 500 трилиона.

Списанието обаче посочва и тъмната страна на AI.

През тази година имаше съдебни дела, твърдящи, че чатботовете са допринесли за самоубийства сред тийнейджъри и кризи с психичното здраве, а опасността от загуба на работни места нараства, тъй като все повече компании се състезават да заменят работниците си с AI.

2025 was the year when artificial intelligence’s full potential roared into view, and when it became clear that there will be no turning back. For delivering the age of thinking machines, for wowing and worrying humanity, for transforming the present and transcending the… pic.twitter.com/mEIKRiZfLo — TIME (@TIME) December 11, 2025