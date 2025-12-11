IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Time обяви архитектите на AI за Личност на годината

Дженсен Хуанг, Сам Алтман и Илон Мъск промениха историята

Списание Time обяви “Архитектите на изкуствения интелект“ за Личност на годината. Изданието изтъкна технологичните титани, чиито разработки в авангардната сфера променят човечеството, съобщава АФП.

Сред предприемачите, посочени от изданието, са Дженсен Хуанг от Nvidia, Сам Алтман от OpenAI и Илон Мъск от xAI, които “поеха кормилото на историята, развивайки технологии и вземайки решения, които променят информационния пейзаж, климата и нашия начин на живот“, посочва списанието.

“Те пренасочиха държавната политика, промениха геополитическите съперничества и доведоха роботите в домовете ни. Изкуственият интелект се появи като, вероятно, най-значимият инструмент в съревнованието между великите сили от времето на появата на ядреното оръжие насам“, добавят от Time.

Една от двете корици на списанието е интерпретация на емблематичната фотография “Обяд над небостъргач“ от 1932 г., показваща строители, обядващи на стоманена греда над Ню Йорк.

В илюстрацията на Time са изобразени Марк Зукърбърг, главният изпълнителен директор на AMD Лиса Су, Мъск, Хуанг, Алтман, както и шефът на AI отдела на Google Демис Хасабис, Дарио Амодеи от Anthropic и професор Фей-Фей Ли от Станфорд, седнали над града.

Според списанието, собственост на милиардера от Силициевата долина Марк Бениоф, 2025 г. е годината, в която AI премина от обещаваща технология към реалност, като използването на ChatGPT е нараснало повече от два пъти - 10% от световното население.

“Това е най-влиятелната технология на нашето време“, каза Хуанг пред Time, прогнозирайки, че AI ще увеличи глобалната икономика от 100 трилиона долара до 500 трилиона.

Списанието обаче посочва и тъмната страна на AI.

През тази година имаше съдебни дела, твърдящи, че чатботовете са допринесли за самоубийства сред тийнейджъри и кризи с психичното здраве, а опасността от загуба на работни места нараства, тъй като все повече компании се състезават да заменят работниците си с AI.

