4 неприятни факта за ChatGPT

Невронните мрежи бързо завладяват света, а ChatGPT се е превърнал в синоним на изкуствен интелект за ежедневни и работни задачи. Много хора разчитат на него толкова много, че забравят за неговите несъвършенства. ChatGPT се е доказал като изненадващо лесен за ползване, но все пак има уязвимости, които не могат да бъдат игнорирани. Ето 4 характеристики на ChatGPT, които трябва да имате предвид, когато го използвате:

"Халюцинации“ в отговорите.

Чатботовете, задвижвани от изкуствен интелект, могат да участват в непринуден разговор и уверено да отговарят на въпроси, но факт е, че отговорите им могат да бъдат неправилни. Такива фалшиви отговори от невронните мрежи се наричат ​​„халюцинации“ на професионален жаргон, защото понякога изкуственият интелект просто измисля факти, ако няма цялата информация в базата си данни. Ето защо винаги си струва да проверите фактите в твърденията на ChatGPT и да поискате директни връзки към първични източници, ако става въпрос за нещо наистина важно.

ChatGPT не е човек и няма собствена личност.

Чатботът е програмиран да симулира разговор на живо. Ето защо някои хора може да изпитват емоционална привързаност към ChatGPT като приятел или дори нещо повече. Важно е да се помни, че ChatGPT не е човек; той няма собствени интереси, желания, емоции или личност. Той просто отговаря на команди според предварително програмиран алгоритъм.

Ограничения на паметта.

Последните версии на ChatGPT са проектирани да запомнят текущия разговор и да следят всичко казано в контекст. Това обаче се отнася само за ограничено количество данни, които може да запомни. Обикновено това са само няколко страници текст. Следователно ChatGPT не може да запомни какво сте му казали преди месеци. Освен това е забранено да съхранява чувствителна лична информация за потребителя (като сексуална ориентация или подробни политически позиции).

Липса на пълна поверителност.

Експертите препоръчват да не се разкрива чувствителна информация на чатботовете. Освен това е важно да се има предвид, че ChatGPT събира неперсонализирана информация от разговори с потребители (въведени заявки, качени файлове), така че разработчиците да могат да подобрят своята платформа.

И накрая - политиката за поверителност на ChatGPT изрично посочва, че събраната от вас информация може да бъде споделяна с правоохранителните органи при поискване.

Други новини за изкуствения интелект Както съобщи UNIAN, OpenAI публикува доклад за въздействието на своите инструменти за изкуствен интелект върху производителността на служителите, базиран на проучване сред 9000 служители от 100 компании. Участниците съобщиха, че спестяват средно 40-60 минути на ден благодарение на ChatGPT, а приблизително 75% смятат, че изкуственият интелект ускорява изпълнението на задачите или подобрява качеството им.

Компанията също така твърди, че „водещите“ компании използват ChatGPT шест пъти по-активно от други. БГНЕС