Марс внезапно остана на заден план, а Мъск погледна отново към Луната

Само преди година Луната беше "разсейване" за Илон Мъск, милиардера и главен изпълнителен директор на SpaceX, който се вторачи в абсурдно амбициозния си проект за изграждане на самоподдържащ се град на Марс в рамките на 20 години. Защо да се връща към орбитиращото парче скала, което човечеството е завладяло преди половин век, разсъждаваше той, когато по-голямата награда на червената планета е изкусително наблизо за могъщите ракети Starship, произведени от неговата компания?

Превъртаме напред към февруари 2026 г. и най-богатият човек в света изглежда е преживял нещо като прозрение. В рязък обрат на дълго заявените му планове, Марс внезапно е на заден план. Сега приоритет е връщането на американските астронавти на лунната повърхност преди края на втория мандат на Доналд Тръмп след три години, както и задържането им там.

"За тези, които не знаят, SpaceX вече е насочила фокуса си към изграждането на саморазвиващ се град на Луната, тъй като потенциално можем да постигнем това за по-малко от 10 години, докато Марс би отнел 20+ години", написа Мъск в неделя в X, платформата за социални медии, която той също притежава. "Мисията на SpaceX остава същата: да разшири съзнанието и живота, каквито го познаваме, до звездите. SpaceX също ще се стреми да построи град на Марс и ще започне да го прави след около 5 до 7 години, но основният приоритет е осигуряването на бъдещето на цивилизацията, а Луната е по-бърза."

Публикацията не споменаваше Тръмп, неговия от време на време приятел и политически съюзник от хаотичния мандат на Мъск като ръководител на „"епартамента за ефективност на правителството" на президента (DOGE) миналата година, който преобърна множество федерални агенции, без да осигури обещаните от него спестявания от 2 трилиона долара.

Но е трудно да се отдели обратът на Мъск от стремежа на американския президент, издаден в декемврийска изпълнителна заповед, озаглавена "Осигуряване на американско космическо превъзходство", да види звездите и райетата, забити в повърхността на Луната по време на неговото президентство.

Подобно постижение би било, меко казано, огромно искане

Превишаването на бюджета и техническите проблеми значително забавиха програмата Artemis на НАСА, а кацането на Artemis 3 на Луната, първото след последната мисия "Аполо" през 1972 г., беше отлагано няколко пъти от първоначалната си цел от 2024 г. до "до 2028 г.".

Маневрата на Мъск позволява на компанията му да насочи по-незабавни ресурси към тази мисия, за която SpaceX е наета да достави компонента на системата за кацане на хора (HLS).

Въпреки това, тя има много работа.

Изтекъл вътрешен документ, съобщен от Politico през ноември, разкри времева рамка, противоречаща на тази на НАСА, предвиждаща мисия "ботуши на Луната" да стъпят не по-рано от септември 2028 г. и едва тогава "ако всичко върви добре" с подготвителните мисии.

Тези мисии включват прехвърляне на гориво в орбита между превозните средства и кацане на Луната без екипаж някъде през 2027 г. с помощта на ракетата SpaceX Starship. Както space.com отбеляза през ноември, въпреки серията обещаващи тестови полети през 2025 г., Starship все още не е завършил успешен орбитален тестов полет.

"Изстрелването е най-лесната част от всичко това. Да се ​​​​доставят нещата в космоса, това е лесната част. Кацането е много по-трудно, особено кацането на различно небесно тяло", обясни Кейси Драйер, директор на космическата политика в Планетарното общество, пред Guardian миналия месец.

В крайна сметка се очаква НАСА, сега под ръководството на милиардера и частен астронавт Джаред Айзъкман, приятел и съюзник на Мъск, да се откаже от проблемната и скъпа система за изстрелване в космоса (SLS), която ще захранва следващите две мисии на космическата агенция "Артемида". "Артемида 2" в момента е на площадката си за изстрелване в Кейп Канаверал във Флорида, тренирайки за изстрелване с екипаж, който ще пътува около Луната, но няма да кацне, още следващия месец.

Това ще отвори вратата към още по-тясно партньорство с частни космически предприятия, а Мъск обмисля бъдещи договори за собствен флот от многократно използваеми космически кораби Starship, които той предвижда в крайна сметка да пътуват между Земята, Луната и Марс.

За мнозина този финансов стимул сам по себе си може да е достатъчно доказателство, за да обясни пренасочването на вниманието му към Луната. Но предприемачът също така се опасява да не загуби позиции от най-големия си конкурент, основателя на Amazon Джеф Безос и неговата разрастваща се компания Blue Origin.

От самото си изоставане зад Мъск, Blue Origin - която има договор с НАСА за 3,4 милиарда долара за доставка на спускаемия модул за мисията Artemis 5, планирана за 2030 г. - постигна огромен напредък през последните месеци. През ноември компанията направи изявление с първия успешен тестов полет на своята ракета за дълбоки космически полети New Glenn и преди две седмици обяви, че спира програмата си за суборбитални туристически космически полети, за да пренасочи ресурсите си към лунните си амбиции.

Ерик Бергер, космически експерт и старши писател в Ars Technica, заяви, че Blue Origin е "единствената компания с потенциал сериозно да се противопостави на SpaceX в космическите полети през следващото десетилетие".

В анализ, публикуван тази седмица, поставящ под въпрос защо Мъск изглежда се е отказал от Марс, Бергер написа:

"Blue Origin може да кацне хора на Луната преди Starship, заплаха, която източници в Starbase [централата на компанията в Тексас] казват, че SpaceX започва да се приема сериозно."

Бергер също отбеляза нарастващата мания на Мъск относно изкуствения интелект, илюстрирана от сливането му на SpaceX с xAI за 1,25 трилиона долара по-рано този месец, което включва чатбота Grok и X, платформата за социални медии.

"Основен фокус на Мъск в бъдеще ще бъде изграждането на орбитални центрове за данни, които да осигурят огромни изчислителни ресурси за неговата визия за онлайн бъдещето на човечеството", каза той. "Като се фокусира върху Луната, Мъск взема решение, което е от полза за НАСА и САЩ. Защото въпреки всички обещания на Blue Origin за намален лунен модул, Starship предлага обещаващ път за връщане на хората на Луната в близко бъдеще."

Анализът е на Ричард Лускомб за The Guardian.