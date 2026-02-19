Ники Минаж сподели AI селфита, на които тя и Тръмп броят пачки в розови тоалети и кабрио СНИМКИ

ChatDJT ли чухме?

Ники Минаж отбеляза Деня на президента като отдаде почит на "любимия си президент" на САЩ с AI-генерирани снимки, на които Доналд Дж. Тръмп "пътува до нея" на предната седалка.

На кадрите, генерираният Тръмп е спретнат в розово яке, обсипани с камъни дънки и солидна доза блясък, който виси от врата му.

TMZ отблелязва, че ако се вгледаме внимателно, ще видим и още един детайл. Изглежда оригиналната снимка всъщност е била с мъжа на Ники - Кенет Пети. В отражението на прозореца, зад главата на Доналд Тръмп се вижда силует, който доста прилича на Кенет.

Явно дори и съпругът ѝ напоследък остава на заден план, когато става дума за Тръмп.

Припомняме, че миналия месец Ники се нарече "вероятно най-големият фен на президента Тръмп", а на следващия ден обяви, че е получила “безплатна златна карта "Тръмп" ("Trump Gold Card"), която според нея ѝ дава "по-бърз достъп до гражданство".