Huawei представи HUAWEI WATCH GT Runner 2 – смартчасовник за професионални бегачи, разработен съвместно с Елиуд Кипчоге

27.02.2026 | 09:16 ч. Обновена: 27.02.2026 | 09:23 ч.
Huawei представи новия HUAWEI WATCH GT Runner 2, създаден специално за бегачи с различно ниво на подготовка. Най-новото попълнение в серията носими устройства на компанията революционизира прецизното GPS позициониране, научно базираните тренировки и целодневния комфорт, с което се превръща в идеален партньор за маратонци и активни бегачи по целия свят.

Нова ера в бягането: Създаден за маратонци

За разработката на HUAWEI WATCH GT Runner 2, компанията си партнира с легендата на маратонското бягане Елиуд Кипчоге и с dsm-firmenich Running Team. Сътрудничеството съчетава опита на елитни атлети с най-съвременните технологии на Huawei и води до създаването на съвременно устройство на професионално ниво.

През последните години нарастващата популярност на маратона вдъхновява все повече хора да започнат да бягат, независимо дали за удоволствие или за постигане на високи спортни цели. HUAWEI WATCH GT Runner 2 е създаден както за любители, така и за напреднали бегачи, като предоставя професионални насоки и подкрепа при състезания. След пет години непрекъснати разработки Huawei задава нов стандарт в категорията смартчасовници за професионално бягане. Резултатът е по-леко и по-ефективно бягане при всяка тренировка.

Усъвършенствани технологии за точни резултати

С новата 3D плаваща антена за точно проследяване на разстояние, темпо и маршрут HUAWEI WATCH GT Runner 2 постига значително подобрение в точността на GPS позиционирането спрямо предходния модел. Това гарантира прецизно проследяване на маршрута дори в предизвикателни среди като тунели или участъци с други препятствия пред GPS сигнала. 

В основата на иновативните технологии за бягане на Huawei стои неинвазивен алгоритъм за изчисляване на лактатния праг и измерване на мощността при бягане. Този усъвършенстван алгоритъм осигурява безпрецедентна информация за интензивността на тренировката и мускулното натоварване. Чрез автоматичен анализ на тези показатели потребителите могат да настройват тренировките си прецизно и да изграждат персонализирани тренировъчни програми и състезателни стратегии.

Макар да е разработен с мисъл за маратонци с високи спортни резултати, HUAWEI WATCH GT Runner 2 е подходящ и за по-начинаещи бегачи. Интелигентният маратонски режим, първи по рода си в индустрията, не само проследява представянето по време на състезание, но и предоставя изчерпателни насоки от старта до финала. Функции като измерване на мощността при бягане, динамични указания за темпо и интелигентни напомняния за енергийно зареждане предоставят информация в реално време директно на китката. Така бегачите могат да оптимизират представянето си и уверено да надграждат резултатите си.

Спортна естетика: Стил и комфорт

Бегачите се нуждаят от устройство, което е едновременно леко и стабилно, така че почти да не усещат присъствието му. Новият модел се отличава с ултратънък профил и допълнително усъвършенстван дизайн за по-прецизно прилягане. Изработен от лека и високоустойчива наномоделирана титанова сплав и с тегло само 43,5 г, корпусът е най-лекият и най-комфортен за кожата модел досега.

HUAWEI WATCH GT Runner 2 се предлага в три ярки цветови варианта: Dawn Orange, Dusk Blue и Midnight Black, съчетаващи спортна визия със съвременен стил. Подобрената плетена каишка AirDry комбинира отлична въздушна циркулация със свойства за отблъскване на влагата, осигурявайки сухо и удобно усещане дори по време на най-интензивните тренировки. Градиентният ефект е реализиран чрез специализиран процес на боядисване и инфрачервена технология за прецизност. С това отличния дизайн придава естествена и елегантна визия. Уникалната перфорирана текстура отдава почит на пистата за бягане и символизира непреклонния дух на спорта. Всеки HUAWEI WATCH GT Runner 2 включва и допълнителна флуороеластомерна каишка в комплекта за по-интензивна употреба на открито.

Наличност и цена

HUAWEI WATCH GT Runner 2 ще бъде наличен и на българския пазар през април.  

