Джъстин Тимбърлейк отмени концерт минути преди началото на шоуто

Джъстин Тимбърлейк отмени последното шоу от турнето си в САЩ, което трябваше да се проведе в Кълъмбъс, Охайо, едва 10 минути преди концерта да започне.

Концертът в Колумбия първоначално беше насрочен за ноември, но беше отложен заедно с пет други концерта за февруари, тъй като тогава певецът страдаше от бронхит и ларингит. Той беше пренасрочен като последния етап от световното турне Forget Tomorrow на Тимбърлейк.

Изпълнителят на "SexyBack" каза, че е отишъл на саундчек с грип.

"С разбито съм сърце", написа Тимбърлейк в Instagram.

"Трябва да отменя шоуто тази вечер. Влязох в саундчек, борейки се с грипа. Убива ме да ви разочаровам, а екипът ми работи толкова усилено, за да се случи това шоу. Искам да ви уверя, че ще получите възстановяване на средствата за вашите билети. Обичам ви всички", се казва в съобщението на звездата.

Според публикации в социалните медии от разочаровани фенове, публикацията на Тимбърлейк в Instagram е излязла не повече от 10-15 минути преди концертът в Nationwide Arena да започне в 19:30.

Феновете останаха побеснели поради краткото известие за отмяната и се запитаха защо певецът е оставила решението си за последния момент.

“Всички напускат Nationwide Arena, защото Джъстин Тимбърлейк отмени датата на последния концерт, след като вече беше пренасрочен от октомври. 10 минути преди отварянето на вратите“, сподели фен.

“Джъстин Тимбърлейк публикува в 7:20, че отменя шоуто. Вратите вече бяха отворени. Той не проверяваше звука в 7:20. Можеше да обяви преди часове, преди всички да си губим времето и парите. Той ни дължи нещо повече от възстановяване“, казва друг разочарован почитател.

Тимбърлейк ще продължи световното си турне в подкрепа на последния си албум Everything I Thought It Was. Албумът е първи от шест години насам и беше издаден през март миналата година.

Миналата година през юни бившата звезда на NSYNC се забърка в скандал, след като беше арестуван за шофиране през знак "Стоп". Той купонясвал в хотел и казал на полицията, че следва приятелите си вкъщи, съобщи тогава TMZ.

