Конен поход за мир мина през прохода Шипка

Преход за мир с коне – от Германия през цяла Европа, чак до Йерусалим. Необичайното пътуване предприемат 20-тина германци, които са на територията на Габрово и преминават през прохода Шипка. Крайната точка се очаква да достигнат на Коледа.

Необичайната процесия потегля на 8 май от Берлин и след като прекосява Германия, Чехия, Австрия, Словакия и Унгария, достига България. 11 са страните по маршрута с дължина 4800 км, който ентусиастите изминават с файтони, теглени от коне и понита.

Случайна и съвсем кратка беше срещата с тези 18 пасажери, които превозват камбаната на мира, докато светът обсъжда срещата между американския и руския президент за напредъка по въпроса за спиране на огъня в Украйна.

С 25 км всекидневно тези странници се приближават до целта си – Йерусалим. Там камбаната на мира ще намери своето място в училище, в което деца от еврейски, християнски и мюсюлмански семейства учат и растат заедно. /БНР