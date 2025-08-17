IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Конен поход за мир мина през прохода Шипка

Групата от Германия пътува до Йерусалим

17.08.2025 | 13:19 ч. Обновена: 17.08.2025 | 14:33 ч. 5
Снимка БНР

Снимка БНР

Преход за мир с коне – от Германия през цяла Европа, чак до Йерусалим. Необичайното пътуване предприемат 20-тина германци, които са на територията на Габрово и преминават през прохода Шипка. Крайната точка се очаква да достигнат на Коледа.

Необичайната процесия потегля на 8 май от Берлин и след като прекосява Германия, Чехия, Австрия, Словакия и Унгария, достига България. 11 са страните по маршрута с дължина 4800 км, който ентусиастите изминават с файтони, теглени от коне и понита.

Случайна и съвсем кратка беше срещата с тези 18 пасажери, които превозват камбаната на мира, докато светът обсъжда срещата между американския и руския президент за напредъка по въпроса за спиране на огъня в Украйна.

С 25 км всекидневно тези странници се приближават до целта си –  Йерусалим. Там камбаната на мира ще намери своето място в училище, в което деца от еврейски, християнски и мюсюлмански семейства учат и растат заедно. /БНР

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.
