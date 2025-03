Тайгър Уудс официализира връзката с Ванеса Тръмп в прочувствен пост

Голфърът Тайгър Уудс направи първите си публични коментари за романтичната си връзка с Ванеса Тръмп, бившата съпруга на Доналд Тръмп-младши, седмици след като новината за романса им стана публична.

"Любовта е във въздуха и животът е по-добър с теб до мен! Очакваме с нетърпение нашето пътуване през живота заедно. В този момент бихме оценили уединението на всички, които са близо до сърцата ни", публикува Уудс в социалните си канали в неделя вечер.

Love is in the air and life is better with you by my side! We look forward to our journey through life together. At this time we would appreciate privacy for all those close to our hearts. pic.twitter.com/ETONf1pUmI