Маникюр в мента и мока – най-популярната тенденция за зимата

Ноктите в цвят мента и мока съчетават ефирен, светлозелен лак с наситено шоколадовокафяво.

Комбинацията е изискано отклонение от класическите зимни цветови двойки, като червено и зелено или бяло и сребристо.

Не се отчайвайте от факта, че кафенетата постепенно премахват есенните си напитки – вместо това, развълнувайте се да замените тиквеното си лате за първата си ментова мока с бита сметана. Редно е и вашите нокти да направят тази промяна. След лаковете в цвят изгорял портокал и печена глина, които доминираха есенния маникюр, започваме да виждаме тласък към свежи, ментовозелени маникюри, контрастиращи с пищни, шоколадовокафяви акценти. Цветовата комбинация се усеща малко по-смела и неочаквана от типичните зимни двойки, като тъмночервено със златни акценти или снежнобяло омбре, но обещаваме, че е също толкова универсална и стилна.

Тенденцията блести под формата на зелени аури, нанесени върху богата кафява основа, препи карирани шарки и многоцветни френски връхчета, както и в обикновени ментови маникюри, покрити със слой хром или завършени с блестящо покритие.

Имате нужда от вдъхновение? По-долу ви представяме няколко идеи за нокти в мента и мока, които да носите през зимата.

