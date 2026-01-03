IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Любовната история на чаровника Джуд Лоу и съпругата му Филипа Коан

Актьорът е известен с връзките си с красиви жени като Сиена Милър, Линдзи Лоън, Скарлет Йохансон и Натали Портман

03.01.2026 | 23:00 ч. 0
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

жуд Лоу е сред най-разпознаваемите и харизматични лица в киното. Със своята аристократична визия, дълбок поглед и впечатляващ актьорски талант, той е сред най-желаните мъже в Холивуд.

През годините бурният му начин на живот винаги е в центъра на вниманието. Днес личния свят на Джуд Лоу е коренно различен – той е семеен мъж с деца, чиято главна роля е на съпруг и баща.

Джуд Лоу и Филипа Коан – пример за истинска любов

През годината звездата от „Ваканцията“ и „Младият папа“ е известен с връзките си с красиви жени, свързван с имена като Сиена Милър, Линдзи Лоън, Скарлет Йохансон и Натали Портман.

След множество опити, Лоу най-накрая изглежда е намерил пристан в прегръдките на съпругата си Филипа Коан – уважаван психолог и експерт по промяна в поведението. Двамата се запознават в началото на 2015 г. чрез общи приятели, далеч от шумните светски събития. Още от самото начало връзката им се развива тихо и спокойно – нещо необичайно за актьор от ранга на Лоу, но именно това се оказва ключът към стабилността на тяхната любов.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Джуд Лоу
Новини
