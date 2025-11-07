Венера в Скорпион на 7 ноември - търсим любов, а не просто флирт

На 7 ноември планетата на парите, красотата и романтиката – Венера преминава в мистичния зодиакален знак Скорпион. В астрологията зодия Скорпион е смятана за трудно разположение за красивата Венера. Скорпионът не се интересува от повърхностност и предпочита да преследва по-дълбоката любов.

Родените под този знак обичат да се задълбочават, за да изследват въпроси, свързани с властта, страха, секса и желанието. Когато Венера навлезе в Скорпион, тя жертва социалните любезности и дава приоритет на задълбоченото изследване, предизвиквайки необходимата промяна. И така ще е до края на ноември 2025 година.

В астрологията Венера е свързана с взаимоотношенията и е общителна, приятелска и привързана. Скорпионът от друга страна е свързан със страстта и обича да се впуска с главата напред в любовта. Това означава, че по време на този ноемврийски транзит ще жадуваме за смислени и интензивни преживявания.

Дълбочината и интимността стават по-важни, подтиквайки ни да заменим лекомислените авантюри с дълготрайна романтика. Любовта може да граничи с обсебване, когато Венера е в този знак, принуждавайки ни да се отдадем на всичко, когато става въпрос за любовни въпроси.

