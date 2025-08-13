IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Кого избра Сталоун за ролята на младия Джон Рамбо?

Ноа Сентинео влиза в предисторията на хитовата поредица

13.08.2025 | 15:00 ч. Обновена: 13.08.2025 | 15:41 ч. 4
Снимка X

Снимка X

Актьорът Ноа Сентинео ще изиграе младия Джон Рамбо - ролята, с която стана известен Силвестър Сталоун, съобщи "Варайъти".

Сентинео ще се превъплъти в образа във филма "Джон Рамбо", който е предистория на хитовата поредица със Сталоун.

Първият филм "Рамбо" е базиран на романа на Дейвид Морел от 1972 г. "Първа кръв", който разказва за ветерана от войната във Виетнам Джон Рамбо.

Петте филма от поредицата, включваща "Първа кръв" (1982), "Рамбо: Първа кръв, втора част" (1985), "Рамбо 3" (1988), "Рамбо" (2008) и "Рамбо: Последна кръв" (2019), са донесли над 800 милиона долара в световен мащаб. 

Ноа Сентинео е известен с ролите си в "Семейство Фостър", "До всички момчета, които съм обичала" на Нетфликс, "Черния Адам" с Дуейн "Скалата" Джонсън. 

Актьорът също така оглавява продуцентската компания Arkhum Productions заедно с Енцо Марк, която дебютира с първия си игрален филм "Нашият герой, Балтазар" на фестивала "Трайбека" по-рано тази година. /БТА

Това се случи Dnes

Тагове:

Джон Рамбо сталоун поредица предисторията
