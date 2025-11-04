Разследват опасни ли са за живота модерните дръжки на вратите на Tesla

На Tesla е наредено да предостави записи на федералните регулатори за автомобилна безопасност в САЩ, за да се съобрази с мащабно разследване на евентуални дефекти в безопасността на вградените, прибиращи се дръжки на вратите на автомобилите, които могат да доведат до заклещване на хора.

Националната администрация за безопасност на движението по пътищата заяви в писмо до автомобилния производител на Илон Мъск, че агенцията продължава да получава оплаквания от собственици на Tesla, след като регулаторите са започнали разследване през септември.

Собствениците заявиха, че не са могли да влизат или излизат от колите при падане на батерията и други ситуации, възпрепятстващи нормалното използване на дръжките на вратите.

В някои случаи децата на собствениците са били заклещени в горещи превозни средства, което е изисквало намеса на екипи за първа помощ или счупване на прозорци, за да се отворят вратите.

Службата за разследване на дефекти на NHTSA заяви, че е "получила 16 сигнала за външни дръжки на врати, които не работят поради ниско напрежение на батерията 12VDC в някои автомобили Tesla Model Y от 2021 г.", към 27 октомври 2025 г.

Агенцията започна разследване на електронните дръжки на вратите в Tesla след материал на Bloomberg, който извади наяве няколко подобни инцидента. Информационната агенция съобщи, че хора са били ранени или са починали, след като са били заклещени в автомобили Tesla след катастрофи или падане на батерия, които са попречили на вратите да се отварят нормално.

Ръководителят на дизайна на Tesla Франц фон Холцхаузен заяви в последващи интервюта за пресата, че компанията ще промени дизайна на дръжките на вратите си.

Конкурентите на Tesla, включително Rivian, също преразглеждат дизайна на вградени или прибиращи се дръжки на вратите.

Главният изпълнителен директор на Volkswagen, Томас Шефер, наскоро заяви, че клиентите на компанията му дори не искат вградените електронни дръжки на вратите и че VW няма планове да ги приема.

Междувременно се очаква Китай да въведе нови стандарти за безопасност на превозните средства относно дръжките на вратите, включително изискване за по-ясно маркирани, достъпни и лесни за използване аварийни механизми за освобождаване на вътрешни врати.

Министерството на промишлеността и информационните технологии на Китай публикува проектостандарти, а коментарите са отворени до 22 ноември.

Разследването на NHTSA за Tesla търси записи относно всички моделни години, „превозни средства Tesla Model Y 2021, произведени за продажба или лизинг в Съединените щати“, както и „аналогични превозни средства“, включително превозни средства Tesla Model 3 и Model Y от моделните години 2017 до 2022, и „системи, свързани с отваряне на врати, включително дръжки на вратите, ключалки на вратите, 12VDC батерии, софтуер“ и други компоненти.

Tesla има срок до 10 декември, за да предостави записите.

Въпреки че Tesla може да поиска удължаване на крайния срок от NHTSA, тя може да се изправи пред глоби от „27 874 долара за нарушение на ден, с максимум 139 356 994 долара“, ако компанията не успее или откаже да „отговори напълно, точно или своевременно“ на исканията за информация на NHTSA, предупреди агенцията в писмото си.