Ретроградният Меркурий приключи, 5 зодии си отдъхват

Късмет за тях

13.08.2025 | 11:25 ч. Обновена: 13.08.2025 | 16:52 ч. 2
Снимка: iStock/Diana Cisneros Gonzalez

Меркурий беше ретрограден от 18-и юли до 11-и август. Вчера планетата започна отново да се движи директно и това се отразява положително на всички зодии. Напрежението изчезва, ще има по-малко обърквания, изразяваме се по-ясно, странните ситуации и забавянията вече не са факт. За някои зодии приключването на ретроградния Меркурий носи възможности за растеж, повече яснота и лекота в комуникацията. Ето кои са късметлиите, според "112.ua".

Лъв
Последните няколко седмици бяха объркващи и сложни за Лъвовете. Но след 11-и август - тези зодии могат вече да бъдат спокойни. Всичко се завръща на мястото си. Получават яснота, сигурност и стабилност. Ще имат желание да действат смело.

Водолей
Определено може да се каже, че ретроградният Меркурий внесе хаос във връзките и отношенията им. Но сега ситуацията е по-различна, проблемите се разрешават, Водолеите получават яснота и могат да вземат правилно решение. Чувстват топлината във връзките.

Останалите вижте в teenproblem.net

зодии зодиакални знаци астрология зодии и хороскопи директен Меркурий
