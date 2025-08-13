Ретроградният Меркурий приключи, 5 зодии си отдъхват

Меркурий беше ретрограден от 18-и юли до 11-и август. Вчера планетата започна отново да се движи директно и това се отразява положително на всички зодии. Напрежението изчезва, ще има по-малко обърквания, изразяваме се по-ясно, странните ситуации и забавянията вече не са факт. За някои зодии приключването на ретроградния Меркурий носи възможности за растеж, повече яснота и лекота в комуникацията. Ето кои са късметлиите, според "112.ua".

Лъв

Последните няколко седмици бяха объркващи и сложни за Лъвовете. Но след 11-и август - тези зодии могат вече да бъдат спокойни. Всичко се завръща на мястото си. Получават яснота, сигурност и стабилност. Ще имат желание да действат смело.

Водолей

Определено може да се каже, че ретроградният Меркурий внесе хаос във връзките и отношенията им. Но сега ситуацията е по-различна, проблемите се разрешават, Водолеите получават яснота и могат да вземат правилно решение. Чувстват топлината във връзките.

