Психолозите са категорични: Круизът е храна за душата

Представете си сутринта ви да започне със звука от плисъка на вълните и първите лъчи, които докосват лицето ти. Отваряш очи и пред погледа ти се открива бряг, а ти се носиш по водата - това е магията на круиза, светът се променя, докато спиш, а всяко утро открива пред теб нов бряг.

Круизът не е просто екскурзия и почивка, той, според психолози, е начин за трансформация. Това не е случайно - от първата стъпка на палубата, когато земята остава зад гърба ти, а пред теб се открива морският хоризонт, ежедневният шум постепенно заглъхва, а мислите се подреждат в ритъма на вълните.

Психолозите казват, че хоризонтът действа като естествена медитация – погледът няма къде да се спре, освен в безкрая. Това освобождава ума, отпуска тялото и ни връща усещането за мащаб, кара ни да осъзнаем колко сме малки пред природата и колко е необятен светът пред нас. Времето между пристанищата е време за преосмисляне. Гледката на изгрева в открито море има друга сила – тя е като нова страница, която започваш с чисто сърце.

А най-хубавото сега е, че това лято твоят мечтан круиз може да стане реалност с новото предложение на Палмите: Безплатното колело на късмета „Средиземноморски бриз“, организирано съвместно с Palms Travel. Всяко завъртане носи изненада, но един щастливец ще отплава с любим човек на борда на Royal Caribbean’s Allure of the Seas – един от най-впечатляващите кораби в света.

Бризът на лятото носи свобода, но и презареждане и преосмисляне. Въпросът е един – накъде ще те отведе твоят късмет?