Кузман Илиев за проектобюджета: Керванът не върви в добра посока

От март аз и моите колеги, а и други хора, са казвали, че вървим към свръхдефицит, че разходите действително са вън от контрола на политиците, заяви пред БНР икономическият анализатор и лидер на партия "България може" Кузман Илиев в коментар за проектобюджета за 2026 г.

"Абсолютен факт е, че продължава керванът да си върви. Той не върви в добра посока, а в посока на прекомерно задлъжняване, в посока на липса на стратегическа визия за това какво е ключово и как да имаме устойчив растеж", посочи експертът и сравни ставащото със семейство, “което тегли бързи кредити, за да изглежда добре пред другите":

Оценките в Бюджета са нереалистични, категоричен бе Илиев.

"На нашите политици поведението им прилича на едни джебчии в метрото, които се оглеждат като шушумиги, мигат и не знаят какво се случва, защото всички стандарти на отчетност, всички добри практики, които трябваше да използват, за това обществото да е информирано накъде върви държавата финансово, те ги нарушиха".

С увеличаване на данък "дивидент" ние "казваме на целия инвестиционен свят, който гледа България, че в България, се наказва успешният", категоричен е той. Вдигането на осигуровки пък е най-лошият вариант за увеличение на данъците, каза експертът пред националното радио.

"Когато пазарът е толкова конкурентен, че битката е много, много жестока, за работна ръка, не могат да се намаляват плащанията и това, което следва, разбира се, е да се освобождават хора, да се намаляват инвестициите", посочи той.

"Когато прекършиш гръбнака на магарето, което тегли каруцата, тя непременно ще затъне в калта", посочи още Кузман Илиев.