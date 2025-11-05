Борисов брани бюджета, говорил с Камерън за Владислав Горанов

Не знам Мария Габриел дали е преговаряла, но аз лично съм преговарял с външния министър на Великобритания Дейвид Камерън за отпадане на санкциите, защото това са публикации от медии, които са изпратени там и такива са отговорите, които Влади Горанов получи. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в отговор на въпроса преговаряла ли е Мария Габриел с Великобритания, за да отпаднат британските санкции от Делян Пеевски и Владислав Горанов, както твърдят от „Да, България“.

Борисов заяви, че отговорите за Пеевски не е чел. Лидерът на ГЕРБ не уточни какво му е казал Дейвид Камерън по време на този разговор. Според него Пеевски е попаднал по несправедлив начин под санкциите по глобалния закон за корупция „Магнитски“.

Борисов коментира и бюджета като го определи за коалиционен.

"Последният бюджет на ГЕРБ беше през 2020 г., не са възможни корекции в някои от параметрите на бюджета. Преди дни същите тези, които критикуват, казваха, че не се дават пари на младите лекари, на майките, на сестрите. Сега, когато намерихме пари за всички тях, изведнъж им се видя, че не е хубаво да се дават пари на цели съсловия, а да се реже от тях. А защо не рязаха четири години, защо не рязаха държавната администрация", попита Борисов.