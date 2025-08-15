Шофьор с космическа глоба 110 000 долара за превишена скорост в Швейцария

Шофьорът отнесе космическа глоба от 90 000 швейцарски франка (над 110 000 долара) за това, че превишил ограничението на скоростта с 27 километра в час на улица в швейцарския град Лозана. Но той може да си го позволи, съобщи CNN.

Защо е това смайващо наказание? Защото шофьорът, рецидивист, е един от най-богатите хора в Швейцария, а кантонът Во налага глоби въз основа на фактори като доход, богатство или общо семейно финансово състояние.

Швейцарците не са единствените. Германия, Франция, Австрия и скандинавските страни налагат наказания въз основа на богатството на нарушителя. Неотдавнашната глоба дори не е рекордна в Швейцария. През 2010 г. милионер-шофьор на "Ферари" получи санкция за около 290 000 долара за превишена скорост в източния кантон Санкт Гален.

Три години по-рано швейцарската група за безопасност Road Cross заяви, че богатите шофьори са леко наказвани, докато избирателите не одобриха преразглеждане на наказателното законодателство, което позволи на съдиите да налагат глоби въз основа на личния доход и богатство за провинения като превишена скорост и шофиране в нетрезво състояние.

Според днешните правила, беден човек може да прекара една нощ в затвора вместо глоба, докато най-богатите в заможната алпийска страна могат да бъдат глобени за десетки хиляди.

Съдът в кантона Во наскоро постанови, че нарушителят трябва да плати 10 000 швейцарски франка (12 300 долара) предварително и може да бъде принуден да плати останалата сума – още 80 000 – ако бъде хванат за подобно нарушение през следващите три години.

Швейцарският вестник „24 Heures“ пръв съобщи за случая и заяви, че мъжът, чиято самоличност не се разкрива, е френски гражданин, посочен от швейцарския икономически седмичник Bilan сред 300-те най-богати хора в Швейцария – с богатство от стотици милиони долари.

Всекидневникът съобщи, че автоматизиран полицейски радар е заснел нарушителя, шофиращ със 77 километра в час (48 мили в час) в зона с ограничение от 50 км/ч (31 мили в час) на улица в Лозана.

Венсан Деруан, говорител на прокуратурата на Во, заяви, че подсъдимият не е оспорил решението, което е било постановено през юни за нарушението преди близо година - през август 2024 г.