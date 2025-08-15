Силвестър Сталоун отличен с приза „Кенеди“

Живата легенда на екшън киното Силвестър Сталоун ще бъде отличен за цялостното си творчество от Центъра за сценични изкуства „Кенеди“, а домакин и водещ на церемонията през декември ще бъде неговият дългогодишен приятел и президент на САЩ Доналд Тръмп.

Именно Тръмп обяви, че името на Сталоун ще бъде в списъка на знаменитостите, които ще бъдат почетени. Американският президент по-рано беше казал, че Сталоун ще бъде и негов „посланик“ в Холивуд. Слай е един от малкото публични поддръжници на Тръмп в ултра-либералните шоубизнес среди.

Другите отличени от центъра „Кенеди“ тази година ще бъдат звездата на кънтри музиката Джордж Стрейт, певицата Глория Гейнър, рок групата „Кис“ и актьорът и певец Майкъл Крофорд, предадоха Асошиейтед прес и Ройтерс.

Досега отличените от престижната културна институция бяха обявявани чрез разпространено съобщение до медиите. Този път държавният глава обяви лауреатите лично на пресконференция в центъра във Вашингтон.

В изказването си Тръмп се ангажира, че "напълно ще обнови" цялата инфраструктура на Центъра "Кенеди", за да го превърне в "перла в короната" на изкуството и културата на САЩ. "Ще го издигнем на по-високо ниво, отколкото някога е бил", каза президентът, като добави, че културната институция ще бъде включена в честванията на 250-годишнината на САЩ следващата година.

Вече над 45 години Сталоун е сред най-разпознаваемите лица на планетата, но неговият старт в шоубизнеса е особено интересен и пикантен. Преди да прекрачи прага на голямото кино, той се пробва в софт порно индустрията с роля в палавата секс комедия „The Party at Kitty and Stud’s”.

Евтината еротика е преименувана на „The Italian Stallion” след като Слай постига световен успех и признание с боксовата драма „Роки” през 1976-а година. Така един от първите му прякори става „Италианският жребец”.