Кои козметични продукти запушват канала?

Няма как да не сте се изкушавали някога и да не сте си приготвяли някое домашно средство за разкрасяване, било то маска, лосион за тяло или пък ексфолиант. Кои подобни „продукти“ могат да се отразят зле на състоянието на вашите канализационни тръби?

Глинени маски за лице

Ако използвате глинени маски за лице, сте запознати с това как те се втвърдяват върху кожата ви. За съжаление, те могат да направят същото и в тръбите ви, когато ги изплакнете.

Парченца глина могат да залепнат по стените на тръбите ви и да се втвърдят там, стеснявайки пространството в тръбата ви и увеличавайки вероятността от бъдещо запушване. Ако ще използвате глинени маски за лице, опитайте да използвате влажна хартиена кърпа или памучни тампони за грим, за да избършете колкото е възможно повече от глината, преди да измиете лицето си.

Бомбички за вана

Бомбичките за вана обикновено съдържат някои съставки, които са напълно подходящи за вашите канали (като сода бикарбонат и английска сол), и някои съставки, които е най-добре да не се изхвърлят в канала ви (като етерични масла, сушени цветни листенца, брокат, какаово масло, царевично нишесте и други).

Може би сте чували съвети как никога не трябва да изхвърляте олио за готвене в канала. Етеричните масла и маслата за тяло могат да запушат тръбите ви, точно както олиото за готвене. Царевичното нишесте често се използва като сгъстител. Когато добавите вода към него, то се превръща от прах в гъста, лепкава каша. Определено не е нещо, което искате в тръбите си.

Що се отнася до цветните листенца и брокатените частици – тези неща просто не се разтварят. Те могат да се събират във вашите тръби и да се натрупват с течение на времето, причинявайки неприятно запушване. Само защото бомбите за вана понякога съдържат съставки, които могат да навредят на тръбите ви, не означава, че трябва да се откажете напълно от тях! Просто поставете бомбата за вана в мрежеста торбичка или стар чорапогащник с ластик.

