Палм Джумейра: Инженерното чудо, което преобрази Дубай

Да отидеш в Дубай и да не видиш Палм Джумейра е като да отидеш в Париж и да пропуснеш Айфеловата кула. Изкуственият остров е един от най-ярките символи на емирството, който го налага като световна икона на лукса и блясъка.

Дело изцяло на човешкия ум, Палм Джумейра е изкуствен остров във формата на палмово дърво – шедьовър на инженерната мисъл, който се вижда дори от Космоса. Построен върху милиони кубични метра пясък и скала, той е пример за това как амбицията може да промени географията.

Разходката по „листата“ на палмата разкрива пред погледа луксозни хотели, частни вили с изглед към синьото море и фантастични плажове. Най-хубавото е, че Палм Джумейра не е просто хубаво място, подходящо за снимки – тя е преживяване. Можеш да я обиколиш по суша, да я видиш от въздуха с хеликоптер или дори да скочиш с парашут и да усетиш адреналина, докато под теб се разкрива цялата й прелест.

Това инженерно чудо сега може да се окаже по-близо от всякога, тъй като пътешествието към една от перлите на света e на една ръка разстояние. Палмите този път изненадват с невероятно предложение – всяка седмица до края на август една късметлийка ще печели пътешествие за двама в лукс, блясък и стил с Дамите на палмата.

Дамата ще се наслади на незабравимо пътуване, включващо 4-дневен престой в 5-звезден хотел, луксозни вечери, спа процедури, шопинг – всичко необходимо за едно уникално преживяване!