Яжте леща срещу сърдечни болести и затлъстяване

Супите са чудесен начин да увеличите приема на зеленчуци, пише Parade. За някои хора варените зеленчуци са по-вкусни и по-лесни за смилане от суровите. Според данни, събрани от базирания в Сан франциско портал Instacart, ноември е най-„супеният“ месец в годината. Статистиката им показва, че между октомври и февруари хората най-често предпочитат пилешка супа с юфка. Крем супата от пиле и крем супата от гъби също са сред лидерите.

Ако обаче една от целите ви е да намалите риска от сърдечно-съдови заболявания, има една съставка, която специлистите по храненето биха искали да видят повече в супите. И това е лещата.

Според диетоложката Мара Бъроуз лещата е чудесно допълнение към вашата диета.

„Растителните протеини са добър избор за тези, които искат да намалят наситените мазнини в диетата си“, обяснява Бъроуз.

Тя пояснява, че наситените мазнини (намиращи се в големи количества в месните продукти, особено в мазните разфасовки и преработените меса) повишават нивата на „лошия“ холестерол, което от своя страна увеличава риска от сърдечно-съдови заболявания и инсулт.

Диетоложката Ейми Чоу, главен изпълнителен директор на BC Dietitians Inc., добавя, че растителните протеини насърчават здравето на сърцето, намалявайки риска от сърдечно-съдови заболявания с 27%.

Лещата е една от най-богатите растителни храни на желязо, така че помага на хората на растителна диета да си набавят достатъчно желязо. Чоу също така отбелязва, че лещата е с естествено ниско съдържание на мазнини и се състои предимно от ненаситени мазнини. Това означава, че ако се опитвате да отслабнете, включването на леща като основен източник на протеини ще ви помогне. Това е полезно и за сърцето, тъй като затлъстяването е рисков фактор за сърдечни заболявания, диабет тип 2 и инсулт.