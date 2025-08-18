„Skibidi“, „tradwife“ и „delulu“: TikTok превзе речника на Кеймбридж

„Skibidi“, „tradwife“ и „delulu“ са сред новите думи, които попаднаха в тазгодишния речник на Кеймбридж, в селекция, която потвърждава нарастващото влияние на поколението на TikTok върху английския език.

За тези, които се надяват, че подобни неологизми ще бъдат мимолетна интернет мания, съставителите на речника казват, че те са тук, за да останат.

„Интернет културата променя английския език и ефектът е очарователен за наблюдение и улавяне в речника“, каза мениджърът на лексикалната програма Колин Макинтош. „Не всеки ден виждате думи като „skibidi“ и „delulu“ да си проправят път в речника на Кеймбридж. Добавяме само думи, за които смятаме, че ще имат трайна сила.“

По-възрастните поколения и тези, които не са в TikTok, ще трябва просто да свикнат с думи като скибиди. Децата често го използват, за да добавят акцент към изказванията си. Изразът стана популярен благодарение на Skibidi Toilet - популярно анимационно видео, публикувано в YouTube, изобразяващо човешки глави, стърчащи от тоалетни.

Кеймбриджкият речник определя скибиди като „дума, която може да има различни значения, като „готино“ или „лошо“, или може да се използва без реално значение като шега“, пример за употребата ѝ е: „Какво, по дяволите, правиш, скибиди?“

Хората, по-възрастни от поколение Алфа, са склонни да посрещат употребата на думата с отчаяние. Американският писател и художник Лий Ескобедо написа в Guardian по-рано тази година:

„Skibidi brainrot капсулира поколение, владеещо ирония, но жадно за смисъл. Този вид хиперхаотична медия служи както за забавление, така и за околна мирогледна картина за младите мъже, отгледани онлайн. Умовете им нормализират шегата като израз.“

Феноменът tradwife, който датира поне от 2020 г., също е широко критикуван. Отнася се за социално консервативни инфлуенсъри, които празнуват грижата за съпрузите, децата и домовете си и публикуват за това в TikTok, Instagram и YouTube. Речниковата дефиниция гласи, че традиционна жена е „особено тази, която публикува в социалните медии“.

Делулу, съкращение от заблуден, е по-малко противоречива дума, но се свързва с пост-истински свят, където личните убеждения са по-важни от реалността. Речниковата статия я определя като „вярване в неща, които не са реални или истинни, обикновено защото сам си избрал“.

Делулу се появи преди повече от 10 години като обида, насочена към обсебени фенове на K-pop, за да се постави под въпрос убеждението им, че ще се запознаят с идолите си и дори ще имат връзка с тях. Терминът „делулу е солулу“ за изразяване на желанията е гледан милиарди пъти в TikTok. Фразата „делулу без солулу“ беше използвана по-рано тази година от австралийския премиер Антъни Албанезе, за да атакува опонентите си в парламента.

„Бролигархия“, термин за лидерите в технологичната индустрия, на чиито платформи се разпространяват много от тези нови думи, също попада в речника.

Сливайки „брат“ и „олигархия“, речникът казва, че се отнася до „малка група, най-вече мъже, притежаващи или участващи в технологичен бизнес, които са изключително богати и влиятелни и които имат или искат политическо влияние“.

Други нови записи в речника включват „mouse jiggler“ (подскачаща мишка), устройство или софтуер след пандемията, използван, за да изглежда сякаш работите, когато не работите. „Работен съпруг“ (work souper) е фраза за работни взаимоотношения, при които двама души си помагат и се доверяват взаимно, според речника.