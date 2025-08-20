Ето как мъжете да не ви взимат за даденост

Чудите ли се защо не ви върви в любовта и връзките? Усещате ли, че всички мъже, с които се срещате ви взимат за даденост и спират да се стараят да ви задържат. А може би имате случаи, в които дори не стигате до връзка, защото отново мъжкият интерес към вас рязко стихва. Всичко това се дължи на някои погрешни типове поведение, с които карате мъжете да ви приемат за даденост.

Кои са 5-те начина да накарате мъжете да спрат да ви взимат за даденост?

1. Спрете да се държите като негова приятелка твърде рано.

Понякога в стремежа си да имате връзка може би избързвате прекалено много. Ако твърде рано започнете да се държите като негова приятелка, с която той има връзка от доста време, това със сигурност ще го отблъсне. Той ще разбере, че няма нужда да се старае, за да ви спечели. Ще усети, че сте готова на всичко, за да сте с него. Бързо ще изгуби интерес към личността ви, защото вие ще разкриете всичко прекалено бързо и няма да оставите нищо за въображението му.

2. Говорите за бъдещето, преди той да покаже отдаденост.

Ако избързвате прекалено и говорите за бъдещето на връзката ви, за брак, за деца, за неща, за които мечтаете, преди той самият да е споменал подобно нещо, това ще го отблъсне. Мъжете усещат всички тези тайни съкровени намерения и възгледи на жените, дори да не ги изкажете гласно. И ако го усетят прекалено рано, когато те самите не са готови да преценят какво искат от връзката ви, ще ви вземат за даденост или дори ще се отдръпнат.

