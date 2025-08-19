IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Бела Торн предложи брак на любимия си

Падна на едно коляно

19.08.2025 | 12:29 ч. Обновена: 19.08.2025 | 13:07 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Бела Торн и Макс Емс се сгодиха за втори път! 27-годишната моделка и актриса и 45-годишният продуцент започнаха връзката си през август 2022 г. През май 2023 г. Марк предложи брак на чаровницата. Сега и Бела е решила да му предложи брак.

Красавицата публикува снимки от втория годеж в профила си в Instagram.

Вижда се, че двамата са вкъщи, край тях има цветя и свещи. Торн е по бяла блуза и черен спортен панталон. Тя е с вързана коса, пада на едно коляно и предлага брак.

"Ние се запознахме преди 3 години. Една година по-късно той ми предложи брак. Сега и аз направих това", написа Бела към своята публикация.

