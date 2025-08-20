IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Зеленски подари на Тръмп стик за голф с история

Той пък си тръгна с ключ за Белия дом

20.08.2025 | 07:37 ч. Обновена: 20.08.2025 | 08:11 ч.
СНИМКА: Ройтерс

Украинският президент Володимир Зеленски подари на американския си колега Доналд Тръмп стик за голф, който е принадлежал на войник, ранен в сраженията с руската армия. Тръмп, запален голф играч и собственик на няколко голф игрища, приел подаръка и в отговор връчил на Зеленски символични ключове от Белия дом, съобщи президентската канцелария на Украйна.

Топлата размяна на жестове контрастира рязко с напрегнатата среща през февруари, когато Зеленски напусна Белия дом преждевременно след телевизионен словесен сблъсък с Тръмп и вицепрезидента Джей Ди Ванс. Оттогава украинският лидер се стреми да поправи отношенията, като хвали публично усилията на Тръмп за постигане на мир.

Стикът е принадлежал на Костянтин Картавцев – украински войник, който губи крака си в първите месеци на руската инвазия, докато спасявал свои другари. Зеленски е показал на Тръмп видео с Картавцев.

зеленски тръмп голф войник ключ
