Зеленски подари на Тръмп стик за голф с история

Украинският президент Володимир Зеленски подари на американския си колега Доналд Тръмп стик за голф, който е принадлежал на войник, ранен в сраженията с руската армия. Тръмп, запален голф играч и собственик на няколко голф игрища, приел подаръка и в отговор връчил на Зеленски символични ключове от Белия дом, съобщи президентската канцелария на Украйна.

Топлата размяна на жестове контрастира рязко с напрегнатата среща през февруари, когато Зеленски напусна Белия дом преждевременно след телевизионен словесен сблъсък с Тръмп и вицепрезидента Джей Ди Ванс. Оттогава украинският лидер се стреми да поправи отношенията, като хвали публично усилията на Тръмп за постигане на мир.

Стикът е принадлежал на Костянтин Картавцев – украински войник, който губи крака си в първите месеци на руската инвазия, докато спасявал свои другари. Зеленски е показал на Тръмп видео с Картавцев.