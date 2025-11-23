IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
AI измами туристи, че пред Бъкингамския дворец имало коледен базар

Разбира се, оказало се, че такъв няма

23.11.2025 | 22:00 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Туристи в Лондон масово се стичат към „коледен базар“ в Бъкингамския дворец, но на място се оказва, че такъв изобщо няма, съобщи „Индипендънт“.

В социалните мрежи се завъртяха генерирани с изкуствен интелект изображения на бляскав празничен пазар пред кралската резиденция и подведоха част от посетителите да тръгнат към несъществуваща „зимна приказка“.

Сред страниците, разпространили снимката в TikTok, Facebook и Instagram, е „london.travelers“ – акаунт на американската туристическа компания Athotel с около 2,5 млн. последователи. По данни на Metro профилът е публикувал фалшивия кадър, който впоследствие е бил свален.

При по-внимателен поглед личат редица нелепости: „снежни“ сергии зад дворцовите порти (невъзможно заради строгите мерки за сигурност) и лампички, сякаш във въздуха.

В действителност тази година дворецът за първи път има само малък коледен щанд. Става дума за Royal Mews Christmas Shop – временен магазин, работещ от 14 ноември до 5 януари, в който се продават празнични издания на официални кралски сувенири, както и сезонни напитки и леки храни.

коледен базар AI
