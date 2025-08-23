Кои подаръци носят късмет и пазят от негативна енергия?

Подаръците са едно от най-хубавите неща, които бихме могли да получим или да поднесем. С повод или без, подаръкът винаги подсказва дали сме се постарали за някого или той за нас или не. Подаръкът може да има символно, специално значение за нас, за човека, на когото го поднасяме или обратното.

Споделяме с вас няколко идеи за подаръци, които носят късмет и пазят от негативна енергия.

Четирилистна детелина – смята се, че символизира късмет поради това, че се среща много рядко. Може да я поднесете хербаризирана и ламинирана (продават се в някои книжарници), като бижу или в саксия за отглеждане.

Подкова – често се подарява във връзка с брак, за да символизира щастлив и проспериращ съюз. Може да се подари като декорация за дома или под формата на бижу.

Костенурка – като фигурка, аксесоар, за нея се смята, че е предвестник на късмета както в индийската, така и в китайската традиция. Костенурката във фъншуй представлява сила, позитивност и стабилност.

