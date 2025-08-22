Болид от Формула 1 препуска през чешката магистрала, полицията го издирва ВИДЕО

Зрелищни сцени на магистралата в Чехия. Червен състезателен автомобил без пътна регистрация препуска през трафика. А полицията далеч не съчувства на това безразсъдно деяние и сега разследва превишаващия скоростта.

С ревящ двигател, Ферарито летяло между камиони и семейни автомобили, натискайки газта веднага щом пътят е свободен. Болидът е бил придружен и от няколко луксозни автомобила, сред които Lamborghini и Corvette, като те дори направили питстоп на място за почивка.

От 2019 г. насам многократно се появяват съобщения за болид от Формула 1 на чешката магистрала. Кадри от тазгодишното турне в момента циркулират в социалните мрежи.

BILD обаче все пак открива ентусиастите, участвали в опасния каскадьорски трик. Те желаят да останат анонимни, но попитани какъв е бил смисълът на трика, те отговарят:

„Никога не е бил замислен като каскадьорски трик“, обясняват те. „Обичаме да виждаме колко позитивно реагират хората.“

Те просто се забавляват, тествайки колата по обществени пътища.

Въпреки това, шофьорът е шофирал без книжка или застраховка и се твърди, че е превишил ограничението на скоростта от 130 км/ч няколко пъти.

Полицията разследва неизвестния шофьор, който е изправен пред солидна глоба и точки в книжката си. Говорителката на полицията Власта Суханкова заяви пред новинарския портал TN.cz:

„Разбира се, ще разследваме и шофьорите, които са придружавали автомобила от Формула 1 и чиито превозни средства имат четливи регистрационни номера.“

Спорно е дали служителите ще могат да идентифицират шофьора с превишена скорост. Няма камери на засегнатия участък и никой шофьор не е могъл да бъде идентифициран в миналото.

„За да предприемат правни действия, властите ще трябва физически да спрат колата и да свалят каската на водача, за да потвърдят самоличността му“, казват замесените.