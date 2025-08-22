Тайгър Уудс и бившата снаха на Тръмп планират да се оженят в Белия дом

Връзката между Тайгър Уудс и бившата снаха на Доналд Тръмп Ванеса може и да е изненадала мнозина, но влюбените изглеждат сериозни в намеренията си, обмисляйки дори сватба. И то не където и да е, а на най-символичния адрес в САЩ.

Според RadarOnline.com, легендата на PGA Tour Тайгър Уудс и Ванеса Тръмп, бившата съпруга на Доналд Тръмп-младши, проучват възможността да проведат церемонията си в Белия дом, с одобрението на самия президент Доналд Тръмп.

Развитието идва само няколко месеца след като Уудс и Ванеса публично обявиха връзката си и на фона на дългогодишно приятелство между Уудс и президента, което включва множество голф мачове, както и публични похвали и подкрепа през годините.

Ванеса е бивш модел и майка на пет деца (Кай Тръмп, Доналд Тръмп III, Тристан Тръмп, Спенсър Тръмп и Клоуи Тръмп) с Доналд Тръмп-младши, за когото е омъжена в периода от 2005 до 2018 година.

Тя до голяма степен избягва политически коментари, но остава свързана със семейство Тръмп чрез съвместно родителство с Дон-младши, но също така се появява и на някои от публичните семейни събития.

Според съобщенията, Тайгър и Ванеса са започнали да се срещат около Деня на благодарността през 2024 г., като децата им вече са се запознали от училище и младежки голф клубове във Флорида. Двойката потвърди връзката си на 23 март 2025 г. чрез координирани публикации в Instagram и X, като Уудс романтично написа: “Любовта е във въздуха и животът е по-добър с теб до мен! Очакваме с нетърпение нашето пътуване през живота заедно.“

Приятелството между Тръмп и голфъра е от години. През 2019 г., след победата на Уудс на Мастърс, Тръмп го награди с Президентския медал на свободата, наричайки го “невероятен успех и история за завръщане“.

Американският президент говори топло и за бившата си снаха Ванеса, а през март 2025 г. публично одобри връзката ѝ с Уудс, казвайки: “Обичам Тайгър и обичам Ванеса. Много се радвам и за двамата. Нека и двамата бъдат щастливи.“