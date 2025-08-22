Линдзи Лоън издаде защо беше спряла с актьорството

Линдзи Лоън разкри защо за известно време се беше отдалечила от Холивуд. В последните години 39-годишната актриса се завърна на големия екран. А в момента промотира продължението на "Шантав петък" от 2003 г. - "По-шантав петък", коeто излезе по кината на 8-и август. Сега звездата говори за решението си да спре да се снима във филми в периода от 2013 г. до 2022 г.

"Исках да си отделя момент. Губих това чувство на вълнение да правиш филм и исках да живея собствения си живот за малко, да разбера как да имам по-таен живот, истински живот. Исках да получа това силно желание отново", коментира тя пред "The Sunday Times".

