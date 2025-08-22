IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Линдзи Лоън издаде защо беше спряла с актьорството

А сега промотира "По-шантав петък"

22.08.2025 | 21:22 ч. Обновена: 22.08.2025 | 22:19 ч. 13
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Линдзи Лоън разкри защо за известно време се беше отдалечила от Холивуд. В последните години 39-годишната актриса се завърна на големия екран. А в момента промотира продължението на "Шантав петък" от 2003 г. - "По-шантав петък", коeто излезе по кината на 8-и август. Сега звездата говори за решението си да спре да се снима във филми в периода от 2013 г. до 2022 г.

"Исках да си отделя момент. Губих това чувство на вълнение да правиш филм и исках да живея собствения си живот за малко, да разбера как да имам по-таен живот, истински живот. Исках да получа това силно желание отново", коментира тя пред "The Sunday Times".

звезди Линдзи Лоън актьорство
