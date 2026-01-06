Еврозоната и аптеките – защо лекарствата поскъпнаха?

България вече е в Eврозоната. Левът остава в историята, а еврото влезе в ежедневието ни – с обещанието промяната да е техническа, плавна и безболезнена за хората. Поне на хартия.

В аптеките обаче реалността изглежда различно на много места в страната. Цените на лекарствата тръгнаха нагоре. Част от поскъпването е регламентирано, друго остава неясно за пациентите.

Фармацевтите твърдят, че не печелят повече, просто продават по-скъпо, защото получават по-скъпо по веригата.

Държавата уверява, че контролът е засилен, правилата са ясни, спекула няма да има.

Пациентите питат защо плащат повече за същите лекарства и докога това ще продължи. Към цените се добавя и друг тревожен проблем – недостигът.

Препарати, които ги има на хартия, липсват на рафта. Лекарства, които са жизненоважни, се търсят от аптека на аптека.

Собствениците на аптеки говорят и за все още нерешени проблеми с плащанията от страна на НЗОК.

Има ли хаос в аптеките, защо е налице проблем с двойното разплащане и доставките на медикаменти - дебат по темата в студиото на "Директно" с Олга Кондратиева от ИК от магистър-фармацевти и Пенка Георгиева, председател на Пациентски организации "Заедно с теб".