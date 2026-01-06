След залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро в столицата на страната Каракас в нощта на 3 януари, американски представители обявиха планове за поемане на пряк контрол над страната, докато не бъде осъществено сигурно прехвърляне на властта. Те също така декларираха намерения за възстановяване на контрола на САЩ върху петролната индустрия на Венецуела, която държи най-големите доказани петролни запаси в света.

В крайна сметка, в съответствие с доктрината Монро, ако Съединените щати успеят да доведат на власт ново правителство, лоялно на Вашингтон, американски специалисти ще получат достъп до целия арсенал на венецуелските въоръжени сили, включително оръжейни системи, доставени наскоро от Русия, пишат от Defense Express.

Това би включвало няколко системи, чието подробно проучване несъмнено би представлявало значителен интерес за Пентагона, дори като се има предвид, че голям брой образци за руско оръжие най-вероятно вече са прехвърлени в Украйна.

Сред най-забележителните активи на Съединените щати са системите за противовъздушна отбрана С-300ВМ, два батальонни комплекта от които бяха доставени на Венецуела от Русия през 2013 г. Освен това, през октомври 2025 г. Русия съобщи, че е прехвърлила неразкрит брой зенитно-ракетни системи "Панцир" и зенитно-ракетни системи "Бук-М2" в страната чрез няколко полета на Ил-76ТД.

Системи "Бук" са били доставяни на Венецуела и по-рано, между 2009 и 2015 г. Като се има предвид, че Русия активно е изнасяла и продължава да доставя своите системи за противовъздушна отбрана на редица страни, включително Иран, подробните технически данни за руските зенитно-ракетни системи несъмнено са ценни. Това обаче предполага, че тези системи не са били унищожени, тъй като американските сили навярно е трябвало да неутрализират всички средства за противовъздушна отбрана в района на Каракас по време на операцията. Видеозаписи вече потвърдиха унищожаването на поне една система Бук-М2.

Изтребител Су-30МКВ може също да представлява особен интерес за американските специалисти. Венецуела започна да получава тези самолети още през 2006 г. и в момента разполага с 21 изтребителя, като през годините загуби три. Още по-голяма стойност обаче може да представляват ракетите "въздух-въздух" Р-77, които остават сред най-модерните ракети за въздушен бой със среден обсег на Русия.

САЩ може да се докопа и до 300-милиметровата реактивна система за залпов огън "Смерч", 12 единици от която бяха доставени на Венецуела от Русия през 2009 г. заедно със С-300ВМ. Освен това, макар и да не са руско производство, американските анализатори може да се съсредоточат и върху иранските разузнавателни и ударни безпилотни летателни апарати Mohajer-6, неразкрит брой от които Венецуела е получила не по-късно от 2020 г., както и върху китайските амфибийни бойни машини на пехотата VN-16 (Тип 05 / ZBD-05).

Освен тези потенциално ценни системи, ново венецуелско правителство неизбежно ще се изправи пред предизвикателството да замени други оръжия, произведени в Русия, с американско оборудване. Вашингтон очевидно ще бъде заинтересован както от разоръжаването на една от най-силните въоръжени сили на Южна Америка, така и от тласък на Каракас към преход към американско оръжие.

В резултат на това с течение на времето не само изтребителите, системите за противовъздушна отбрана и други активи, споменати по-горе, биха могли да бъдат предложени за продажба или просто оставени да се рушат във венецуелските джунгли. Венецуелските въоръжени сили разполагат и с 92 основни бойни танка Т-72Б, 123 бойни машини на пехотата БМП-3, 114 бронетранспортьора БТР-80А, 48 самоходни гаубици 2С19 Мста-С, 13 системи 2С23 Нона-СВК и 24 реактивни системи за залпов огън Град. Освен това, те експлоатират около дузина хеликоптери Ми-17, Ка-29 и Ка-31, всички от които е невъзможно да се поддържат правилно без руска намеса.